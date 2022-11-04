UBS AG تطلق سندات رقمية مستقرّة على بلوكتشين والبورصات التقليدية

تام شمس - الجمعة 4 نوفمبر 2022 02:45 صباحاً - قدم بنك الاستثمار السويسري UBS AG سنداته الرقمية المختلطة يوم ٣ نوفمبر، مدعيًا أنه أول سند يتم تداوله علنًا في العالم يتم تسويته في كل من البورصات القائمة على بلوكتشين والتقليدية.

وفقًا للبنك، فإن السندات الرقمية لها نفس هيكل الأداة والوضع القانوني والتصنيف مثل السندات التقليدية غير المضمونة من UBS AG. حيث قال البنك في بيانه:

من خلال هذا السند، يمكّن UBS المستثمرين، بغض النظر عما إذا كان لديهم بنية بلوكتشين التحتية، للاستثمار في السندات الرقمية. وهذا يزيل عقبة في طريق تبني تقنية جديدة معطلة يمكن أن تجعل إصدار السندات أسرع وأكثر كفاءة وأبسط".

السند الرقمي غير المضمون هو سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة ٣٧٥ مليون فرنك سويسري (٢٧٢ مليون دولار) مع قسيمة بنسبة ٢,٣٣٪، وفقًا لبنك UBS. وسيقوم البنك بإدراج السندات الرقمية في SDX Trading وSIX Swiss Exchange. وستكون مؤهلة لمؤشر Swiss Bond Index، إلى جانب سندات UBS AG الأخرى غير المضمونة.

باستخدام تقنية التسوية الذرية، يتم تسوية السندات الرقمية من خلال المستودع المركزي للأوراق المالية المستند إلى دفتر السجلات الموزع (CSD) من SIX Digital Exchange (SDX)، والذي يكون فوريًا وتلقائيًا، ولا يتطلب طرف مقاصة مركزيًا. وأشار البنك إلى أن "المستثمرين سيكون لديهم القدرة على تسوية وتصفية السندات الرقمية لبنك UBS سواء على SDX CSD مباشرة أو على SIX SIS".

حيث قالت بياتريس مارتن، أمينة صندوق مجموعة UBS، إن هذه المبادرة تظهر التزام البنك الاستثماري بدعم تطوير بنية تحتية جديدة للسوق المالي باستخدام التكنولوجيا، "ليس فقط كعامل تمكين، ولكن لجعلها أداة تمييز حقيقية لبنك UBS."