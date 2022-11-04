سانتندير المملكة المتحدة يحدد معاملات العملات المشفرة لعملائه

تام شمس - الجمعة 4 نوفمبر 2022 02:45 صباحاً - وضعت مجموعة سانتندير المصرفية متعددة الجنسيات حدًا لجميع معاملات العملات المشفرة لعملائها في المملكة المتحدة. واستشهدت المجموعة بتحذيرات الاحتيال في العملات المشفرة من الجهات التنظيمية باعتبارها السبب وراء قرارها.

ووفقًا لإعلان صدر يوم ٣ نوفمبر، يخطط البنك لحماية عملائه من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول المشفرة، ومشاركة أن "الأموال المحتفظ بها في محافظ العملات المشفرة للعملاء من غير المرجح أن تكون محمية بواسطة خدمة أمين المظالم المالية ومخطط تعويض الخدمات المالية إذا حدث خطأ ما".

في محاولة مزعومة لحماية عملائها من المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة، قالت سانتندير المملكة المتحدة إنها تعتقد أن أفضل طريقة لحماية عملائها هي الحد من مبلغ الأموال التي يمكنهم إرسالها إلى بورصات العملات المشفرة، مؤكدة أن هذه هي "أفضل طريقة تأكد من أن أموالك تبقى آمنة."

سيتم فرض الحد اعتبارًا من ١٥ نوفمبر، وسيتم تقييد العملاء بحد ١٠٠٠ جنيه إسترليني لكل معاملة، وحد إجمالي يبلغ ٣٠٠٠ جنيه إسترليني شهريًا. وأضاف البنك:

"سنجري المزيد من التغييرات للحد من المدفوعات إلى بورصات العملات المشفرة أو منعها في المستقبل، على الرغم من أننا سنعلمك دائمًا قبل إجراء هذه التغييرات"

على الرغم من القيود المفروضة حديثًا، سيظل يُسمح للعملاء بتلقي مدفوعات من بورصات العملات المشفرة في حساباتهم المصرفية.

قوبل الإعلان بالانتقادات وأثار دهشة أعضاء مجتمع العملات المشفرة على تويتر. حيث قال Layah Heilpern، أحد المتحمسين لبيتكوين، ومقدم البودكاست، والمؤلف: "تذكر، إنهم يحظرون فقط ما يهددهم. وإذا لم تكن هذه هي إشارتك للشراء، فلا أعرف ما ستكونه..."

وشارك مستخدم آخر، Alesxius: "منذ متى لديهم السلطة لإخبارك بما يمكنكم وما لا يمكنكم فعله بأموالكم الخاصة؟"