شركة إدارة الطاقة في الكيبيك تسعى للحصول على موافقة الحكومة لوقف تشغيل عمليات تعدين العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 4 نوفمبر 2022 02:45 صباحاً - تخطط Hydro-Québec، وهي الشركة التي تدير الكهرباء في جميع أنحاء مقاطعة كيبيك الكندية، لإعادة تخصيص الطاقة الموردة لشركات تعدين العملات المشفرة.

ووفقًا لتغريدة يوم ٣ نوفمبر من المشرع الكندي بيير فيتزغيبون، ستطلب الحكومة مرسومًا من مجلس الطاقة لإعفاء الشركة من التزامها بتشغيل أعمال تعدين العملات المشفرة في المقاطعة. خصصت Hydro-Québec ٢٧٠ ميغاواط لشركات التعدين، لكن من المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في الكيبيك لدرجة أن تشغيل تعدين العملات المشفرة سيضغط على مورد الطاقة.

قال التقرير الذي قدمته Hydro-Québec إلى مجلس الطاقة الحكومي يوم ١ نوفمبر إن التقليل المؤقت للطاقة المقدمة لشركات التعدين يمكن أن يساعد في منع التهديدات "بموثوقية وأمن" الطاقة لسكان الكيبيك. وأفاد الموزع أنه أخذ في الاعتبار الطلب على الكهرباء من الهيدروجين الأخضر والعملات المشفرة والزراعة المسببة للاحتباس الحراري.

حيث أوضحت Hydro-Québec أن "احتياجات الطاقة الإضافية في الشتاء مرتفعة، وهذا دون إضافة الحمل المرتبط بميزان الكتلة المخصصة للاستخدام المشفر المطبق على سلاسل بلوكتشين". "هناك مشتريات طاقة متوقعة لما يقرب من ٣ [تيراواط/ ساعة] في الشتاء من عام ٢٠٢٥ وحتى أكثر من ٣ تيراواط ساعة في عام ٢٠٢٧."

كجزء من خطة شركة إدارة الطاقة للفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٢، كان من المتوقع أن تنمو شركات العملات الرقمية بمقدار ٠,٧ تيراواط ساعة، لتصل إلى الحد الأقصى من الطلب على الطاقة في عام ٢٠٢٨. يخضع القائمون بتعدين العملات المشفرة في الكيبيك لتعريفات إضافية منذ مارس ٢٠٢١، كما أعطوا المقاطعة خيارات لتوسيع نطاق عملياتهم لتقليل الحمل على شبكة الطاقة.