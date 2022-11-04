غولدمان ساكس ينشئ نظامًا لتصنيف الأصول الرقمية للمستثمرين المكتتبين

تام شمس - الجمعة 4 نوفمبر 2022 02:45 صباحاً - أعلنت غولدمان ساكس وMSCI وكوين متريكس يوم ٣ نوفمبر أنها ابتكرت نظامًا لتصنيف الأصول الرقمية لزيادة شفافية تحركات السوق ومساعدة المشاركين في السوق على تحليل النظام البيئي للأصول الرقمية. النظام الجديد يسمى "Datonomy" وهو متاح بالاشتراك من الشركات الثلاث.

قال متحدث باسم غولدمان ساكس لشبكة CNBC إن التصنيف الجديد يقسم عالم الأصول الرقمية إلى فئات وقطاعات وقطاعات فرعية وفقًا لاستخدامها لإتاحة رؤية تلك الأصول بطريقة أكثر دقة. يهدف النظام إلى توفير رؤية متسقة للسوق، وفحص الأصول باستخدام عوامل تصفية مختلفة ومساعدة المشاركين في السوق على "فهم الخصائص المجمعة لهذه الأصول على مستوى المحفظة"، وفقًا لبيان.

وقال تيم رايس، الرئيس التنفيذي لشركة كوين متريكس، في البيان: "يمثل هذا التعاون قفزة كبيرة إلى الأمام للصناعة ككل، حيث ينشئ هيكلًا متماسكًا ومقاومًا للمستقبل لرصد وتحليل النظام البيئي للأصول الرقمية." توفر كوين متريكس تقارير وبرامج تحليلية حول العملات المشفرة.

MSCI، وهو مزود أدوات دعم القرار الهام للمستثمرين، هو المالك والمسؤول الوحيد للنظام. أعلنت MSCI في بيان منفصل أنها أطلقت سلسلة من المؤشرات الجديدة باستخدام Datonomy بالتعاون مع ميناي فاينانشيال غروب ةكومباس فاينانشيال غروب.

شركة كومباس التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها هي ناشر "Compass Crypto Basket Fundamental DeFi Index" ومؤشرات عملات مشفرة أخرى. وقد أنشأت مؤشرات الأصول الرقمية الفردية بناءً على مؤشرات MSCI الجديدة.