منصة الأصول الرقمية "باكت" تستعد للاستحواذ على "أبيكس كريبتو" مقابل ٢٠٠ مليون دولار

تام شمس - الجمعة 4 نوفمبر 2022 02:45 صباحاً - منذ ساعة
قالت الشركة إنه من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تنويع وتعزيز إيرادات "باكت" مع توسيع نطاق عروضها
أبرمت منصة الأصول الرقمية "باكت" اتفاقية للاستحواذ على "أبيكس كريبتو"، إل إل سي من أبيكس فاينتك سوليوشنز إنك، ووفقًا للاتفاقية، من المتوقع أن تستحوذ "باكت" على "أبيكس كريبتو" بسعر ٢٠٠ مليون دولار، مما يجعل أول دفعة لها ٥٥ مليون دولار في إقفال الصفقة. ومن المرجح أن تكتمل الصفقة بحلول النصف الأول من عام ٢٠٢٣ وتخضع للموافقات التنظيمية.
تم إطلاق "أبيكس كريبتو" في عام ٢٠١٩، وهي عبارة عن "منصة تسليم مفتاح" مخصصة لتداول العملات المشفرة المتكامل، والتي تم إنشاؤها بهدف تلبية الطلبات المتزايدة لأكثر من ٣٠ شركة في مجال التكنولوجيا المالية وعملائها المتزايدين. تم بناء "أبيكس كريبتو" بشكل أساسي "للسماح للمستثمرين بالانتقال بين تداول الأسهم والعملات المشفرة من خلال تقديم حلول فعالة لفتح الحساب والتمويل" أثناء التعامل مع الالتزامات التنظيمية والترخيص المعقدة المتعلقة بالعملات المشفرة.
يستعد استحواذ "باكت" على "أبيكس كريبتو" لتعزيز عرض منتجاتها من العملات المشفرة وتوسيع قاعدة عملائها لتشمل شركات التكنولوجيا المالية، ومنصات تطبيقات التداول والبنوك الجديدة، مما يوفر حلول العملات المشفرة لعملاء أبيكس الذين يزيد عددهم عن ٢٢٠ عميلًا. ومن المتوقع أن يؤدي الجهد التعاوني إلى تسريع ابتكار المنتجات وتطويرها لمنتجات العملات المشفرة، مثل التخزين المؤقت والتحويلات الخارجية والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs). وبشكل عام، من المتوقع أن تعزز الصفقة وتنويع إيرادات "باكت" مع توسيع نطاق عروضها.
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