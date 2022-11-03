استغلال Skyward يؤدي إلى خسارة ٣ ملايين دولار

تام شمس - الخميس 3 نوفمبر 2022 02:45 صباحاً - تم استغلال Skyward Finance، وهي منصة IDO تتيح التوزيع العادل للتونكات للمشاريع على بروتوكول NEAR، مقابل ١,١ مليون من توكنات NEAR، تقدر قيمتها بنحو ٣ ملايين دولار أمريكي في وقت كتابة المقالة.
تمت مشاركة الأخبار على تويتر من قبل وسيط مجتمع أورورا لابز، سانكيت نيكوادي، الذي ذكر أن الثغرة تمت ملاحظتها لأول مرة من قبل أحد أعضاء مجتمع بروتوكول NEAR، الذي يستخدم اسم الحساب @Nearscout.
وفقًا لسلسلة التغريدات حول الاستغلال، تم إخطار Ref finance - وهي منصة تمويل لامركزي متعددة الأغراض بقيادة المجتمع قائمة على بروتوكول NEAR - وفريق Skyward بالاستنزاف.
وبحسب ما ورد بدأ المستغل عملية الاستنزاف عن طريق شراء الكثير من توكنات Skyward على Ref Finance، ثم "استردها من خلال الخزانة على Skyward Finance".
وقد حذر Naikwadi حاملي توكن SKYWARD من استرداد أو تبديل التوكنات الخاصة بهم أينما كانوا، وعدم التعامل مع Skyward Finance، مضيفًا أن "المخترق قد سحب بالفعل توكنات NEAR إلى العديد من المحافظ المختلفة".
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