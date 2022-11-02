بنك UnionBank الفلبيني يُطلق تداول بيتكوين وإيثريوم

تام شمس - الأربعاء 2 نوفمبر 2022 08:44 مساءً - أطلقت بنك UnionBank الفلبيني، وهو أحد أكبر البنوك العالمية في الفلبين، برنامجًا تجريبيًا لخدمات الحفظ والتداول لبيتكوين وإيثريوم لعملاء أفراد مختارين، حسبما قالت الشركة في إعلان مشتمت مشاركته يوم ٢ نوفمبر.

تم إطلاق ميزة الاستثمار والتداول الجديدة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا العملات المشفرة السويسرية Metaco، مع تشغيل UnionBank على منصة الأصول الرقمية Harmonize التابعة لشركة Metaco. اشترك UnionBank في البداية مع Metaco لتطوير خدمات تداول العملات المشفرة في يناير ٢٠٢٢.

كان UnionBank المرخص والخاضع لإشراف البنك المركزي الفلبيني Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)، يستكشف بنشاط صناعة العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. ففي عام ٢٠١٩، أطلق UnionBank عملة مستقرة تركز على الدفع ومرتبطة بالبيزو الفلبيني.

حيث قال هنري أغودا، كبير مسؤولي التكنولوجيا ومسؤول التحول الرئيسي في UnionBank، إن Metaco كانت حاسمة في هدف البنك المتمثل في تقديم خدمات "تتمحور حول العملاء" في الفلبين. وأشار أيضًا إلى أن UnionBank من بين أوائل المتبنين المنظمين للعملات المشفرة في البلاد، حيث صرح:

"نحن فخورون بمواصلة سلسلة UnionBank الأولى في الصناعة، وهذه المرة هو أول بنك منظم في البلاد يسمح بميزات تبادل العملات الرقمية للعملاء."

تأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من قيام الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس بتسليط الضوء على أهمية اعتماد تقنية بلوكتشين لإتقان الخدمات المصرفية الرقمية والمعاملات الرقمية.