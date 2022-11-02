سيقوم بنك التسوية الدولية باختبار تطبيق التمويل اللامركزي في أسواق العملة الرقمية للبنك المركزي للفوركس

تام شمس - الأربعاء 2 نوفمبر 2022 08:44 مساءً - وفقًا لإعلان جديد يوم الأربعاء، سيشرع بنك التسوية الدولية، أو BIS، جنبًا إلى جنب مع البنوك المركزية في فرنسا وسنغافورة وسويسرا، في مبادرة جديدة يطلق عليها اسم "Project Mariana" في استكشافه لتقنية بلوكتشين. ويعتزم Project Mariana استخدام بروتوكولات التمويل اللامركزي، أو DeFi، لأتمتة أسواق الصرف الأجنبي والتسوية.

يتضمن ذلك استخدام بروتوكولات التمويل اللامركزي لتحفيز التبادل الافتراضي للمعاملات عبر الحدود بين العملات الرقمية للبنك المركزي للمؤسسات للفرنك السويسري واليورو والدولار السنغافوري. وتشمل التقنيات المستخدمة في بناء مشروع ماريانا تلك الخاصة بالعقود الذكية وبروتوكولات صانع السوق الآلي، أو AMMs. يسعى الباحثون إلى الجمع بين السيولة المجمعة في AMMs مع الخوارزميات المبتكرة لتحديد أسعار الأصول المرمزة، والتي من المحتمل أن تتطور لتصبح أساسًا للتبادلات للعملات الرقمية للبنوك المركزية.

كمنظمة أنشأتها البنوك المركزية لتنظيم الإطار المالي الدولي، كتب بنك التسويات الدولية أن "صناع السوق الآليين يمكن أن يصبحوا الأساس لجيل جديد من البنية التحتية المالية." وأضافت سيسيليا سكينغسلي، رئيس مركز الابتكار في بنك التسويات الدولية:

"يدفع هذا المشروع الرائد أبحاث العملة الرقمية للبنك المركزي الخاصة بنا إلى حدود مبتكرة، تتضمن بعض الأفكار الواعدة لنظام التمويل اللامركزي البيئي. يمثل Mariana أيضًا أول تعاون عبر مراكز الابتكار؛ نتوقع رؤية المزيد في المستقبل."

حدد بنك التسويات الدولية والبنوك المركزية المتعاونة موعدًا مبدئيًا في منتصف عام ٢٠٢٣ لتقديم دليل على المفهوم. وكانت المؤسسة المالية في السابق متشككة في الأصول الرقمية بسبب تباين الأسعار المتأصل فيها وعدم وجود إطار تنظيمي موحد. ومع ذلك، أشاد بنك التسويات الدولية بعناصر شبكات السجلات الموزعة، مثل براعتها التكنولوجية بالنسبة إلى النقود الورقية. وفقًا لتقرير حديث أعده بنك التسويات الدولية، فإن ٩٠٪ من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تبحث حاليًا عن فائدة عملات البنوك المركزية الرقمية.