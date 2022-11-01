نيكولاي موشيغيان، المؤسس المشارك لشركة ميكرداو، يتوفى عن عمر يناهز ٢٩ عامًا في بورتوريكو

تام شمس - الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 08:43 مساءً - تم العثور على نيكولاي موشيغيان، المؤسس المشارك لمنصة إقراض العملات المشفرة ميكرداو وعملة داي المستقرة اللامركزية، ميتًا في بورتوريكو الأسبوع الماضي.

أفادت صحيفة "إل نويفو ديا" المحلية أن موشيغيان توفي بسبب الغرق بعد أن جرته التيارات البحرية على شاطئ كوندادو في سان خوان. لم يكن لدى موشيغيان أي علامات حيوية بحلول الوقت الذي تم فيه إنقاذ جسده.

يعتبر شاطئ كوندادو من أخطر الأماكن في العالم للسباحين، حيث يقال إنه أودى بحياة ثمانية أشخاص على الأقل في عام ٢٠٢١.

تم الإبلاغ عن الحادث المؤسف للسلطات المحلية في صباح يوم ٢٨ أكتوبر. ووفقًا لتقرير للشرطة، كان موشيغيان من سكان سان خوان. وبحسب ما ورد تم التحقيق في المكان من قبل شعبة جرائم القتل في سان خوان والمدعي المحلي.

كان موشيغيان شخصية مهمة في مجتمع العملات المشفرة، حيث ساهم في مشاريع صناعية متعددة، وأشار البعض إليه على أنه "مهندس داي." ويُعرف مطور العملات المشفرة البالغ من العمر ٢٩ عامًا بعمله مع نتائج الانقسام الكلي لميكرداو Rico وRai، بالإضافة إلى شبكة بلوكتشين لإثبات الحصة "بيتشيرز". موشيغيان هو أيضًا أحد مؤسسي صانع السوق الآلي بالانسر.

انتقل مؤسس ومدير شركة ميكرداو رون كريستنسن إلى تويتر يوم ٣١ أكتوبر ليقول إن موشيغيان ساهم بمدخلات مهمة في تطوير ميكر وقام ببعض الأعمال المهمة منذ الأيام الأولى لإيثريوم.

وكتب تشارلز هوسكينسون، مؤسس كاردانو، على تويتر أنه يعرف موشيغيان منذ أيام بيتشيرز. حيث قال هوسكينسون: "لقد كان صغيرًا جدًا ورجلًا ذكيًا للغاية ولديه مجموعة واسعة جدًا من الاهتمامات من نظرية اللعبة إلى أوربت"، مضيفًا أن المبرمج كان لديه فهم عميق للتكنولوجيا.