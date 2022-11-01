كوين بيز تسعى للانضمام إلى معركة ريبل القانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 05:45 صباحاً - أصبحت بورصة كوين بيز للعملات المشفرة بالولايات المتحدة أحدث منظمة تقف وراء ريبل لابز في معركتها القانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والتي يمكن أن تنتهي في أقرب وقت في النصف الأول من عام ٢٠٢٣.

حيث صرح بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيز في سلسلة من التغريدات يوم ٣١ أكتوبر، إن البورصة تطلب من رئيس المحكمة الإذن بتقديم موجز صديق، قائلًا إن القضية كانت تعريفًا "كتابيًا" لـ "مدى أهمية الإشعار العادل."

الموجز الصديق، المعروف باسم "صديق المحكمة"، هو مستند قانوني يحتوي على نصيحة أو معلومات تتعلق بقضية محكمة من منظمة أو فرد غير متورط بشكل مباشر في القضية.

وأوضح غريوال أن الحماية الأساسية بموجب دستور الولايات المتحدة تتمثل في أنه لا يمكن للسلطات "إدانة السلوك باعتباره انتهاكًا للقانون دون تقديم إشعار عادل بأن هذا السلوك غير قانوني".

وأضاف أنه "بمقاضاة بائعي توكنات XRP بعد الإدلاء ببيانات عامة تشير إلى أن هذه المعاملات كانت قانونية، فقد فقدت هيئة الأوراق المالية والبورصات هذا المبدأ الأساسي".

في حالة الموافقة، ستنضم كوين بيز إلى صفوف منظمة Investor Choice Advocates غير الربحية وتطبيق الهاتف المحمول SpendTheBits الذي تم منحه الإذن بتقديم موجزات صديق في أكتوبر.