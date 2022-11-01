سلطة النقد في سنغافورة تقول إنه لا توجد حالة استخدام عاجلة للعملة الرقمية للبنك المركزي للأفراد، ولكن تُطلق ٤ تجارب سريعة لها

تام شمس - الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 05:45 صباحاً - أنهت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) المرحلة الأولى من فحص مشروع Orchid للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) للأفراد. ووفقًا لتقرير الإصدار الرسمي بتاريخ ٣١ أكتوبر، لا توجد "حالة عاجلة" للعملة الرقمية للبنك المركزي للأفراد في سنغافورة، لكن الدراسة تصورت البنية التحتية المطلوبة في حالة نشوء حاجة. كما أنها صاغت نموذجًا جديدًا للعملة الرقمية - الأموال محددة الغرض - وجذبت البنوك السنغافورية الكبيرة والوكالات الحكومية إلى البحث بسلسلة من التجارب.

حيث كتب المؤلفون أن المستهلكين السنغافوريين لا يحتاجون إلى دولار رقمي للأفراد في الوقت الحالي بسبب الجودة العالية للخدمات المتاحة بالفعل. ومع ذلك، فقد أشاروا إلى أن حالة الاستخدام الأكثر توقعًا قد تكون لصالح سلطة النقد في سنغافورة بدلًا من المستخدمين:

"إن المدفوعات الإلكترونية منتشرة في سنغافورة، والأسر والشركات في سنغافورة قادرة بالفعل على التعامل رقميًا بطريقة سريعة وآمنة وسلسة اليوم. [...] ويمكن أن تتعزز حالة استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي للأفراد في سنغافورة بمرور الوقت، خاصةً إذا ظهرت استخدامات مبتكرة أو كانت هناك علامات على أن العملات الرقمية غير المقومة بالدولار السنغافوري تكتسب زخمًا كوسيلة للتبادل محليًا".

تستخدم سلطة النقد في سنغافورة مفاهيم الدفع القابل للبرمجة ("التنفيذ التلقائي للمدفوعات بمجرد استيفاء مجموعة محددة مسبقًا من الشروط") والأموال القابلة للبرمجة ("قواعد التضمين داخل وسيط التبادل نفسه الذي يحدد أو يقيد استخدامه") لابتكار أموالها محددة الغرض (PBM)، والتي "تحدد الشروط التي يمكن بموجبها استخدام عملة رقمية أساسية."

وقال مؤلفو تقرير الإصدا رالرسمي إن هذا الشكل المقيد للغاية وغير الوسيط من العملة الرقمية للبنك المركزي سيكون مفيدًا للقسائم. سيتم إجراء أربع تجارب في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية في الفترة من ٢ إلى ٤ نوفمبر.

وقد صرح بنك DBS أنه سيصدر دولارات سنغافورة الرقمية بإمكانيات عقد ذكية يتيحها مكتب المنتجات الحكومية المفتوحة في برنامج تجريبي من شأنه أن يجعل التسوية الفورية ممكنة، مما يوفر للتجار يومًا أو يومين من وقت المعالجة. ويشارك ألف مستهلك وستة تجار في تلك التجربة. حيث قال البنك، وهو أكبر بنك في سنغافورة، إن PBM سيكون قابلًا للتطبيق في مخطط مجلس تنمية المجتمع الذي يوفر للأسر قسائم لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.