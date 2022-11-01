تحالف التخزين اللامركزي يسعى إلى سد فجوة ويب ٣ من خلال التعليم والدعوة

تتعاون شبكة التخزين اللامركزية Filecoin مع Protocol Labs ومشاركين آخرين في النظام البيئي ويب ٣ لإطلاق تحالف التخزين اللامركزي. ووفقًا للإعلان، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للتحالف الذي تم تشكيله حديثًا في مساعدة شركات ويب ٢ على الانتقال إلى ويب ٣ من خلال التعليم والدعوة وأفضل الممارسات.

وقد أوضح التحالف أنه يأمل في تحقيق ذلك من خلال الجمع بين وجهات النظر المتنوعة من الشركات الرائدة في مجال ويب ٢ وويب ٣، مثل Advanced Micro Devices وErnst & Young ومزود حلول تخزين البيانات Seagate. وتطمح المنظمة إلى أن تصبح مساحة موثوقة حيث يمكن للشركات المختلفة التعاون حول تقنيات ويب ٣ مثل التخزين اللامركزي من أجل تسريع اعتمادها.

كما تسعى إلى توفير الوصول إلى المواد التعليمية والموارد التقنية التي من شأنها تحسين عملية إدخال البيانات إلى شبكات التخزين اللامركزية، وتسهيل انضمام مراكز البيانات الجديدة إلى الشبكة.

حيث ادعى ستيفان فيرفايت، رئيس نمو الشبكة في Protocol Labs: