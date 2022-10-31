فوز لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في السباق الرئاسي البرازيلي - ماذا يعني هذا بالنسبة للعملات المشفرة؟

تام شمس - الاثنين 31 أكتوبر 2022 11:49 مساءً - في سباق متقارب مع الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته غاير بولسونارو، فاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المعروف أيضًا باسم "لولا"، بالانتخابات الرئاسية في البلاد بعد سباق الإعادة.

ووفقًا لبيانات من المحكمة العليا إليتورال، فإن لولا قد هزم بولسونارو في انتخابات الإعادة يوم ٣٠ أكتوبر بنسبة ٥٠,٩٪ من الأصوات - أي ما يقرب من ٦٠,٣ مليون شخص مقابل ٥٨,٢ مليون شخص للرئيس السابق قريبًا. وعلى الرغم من أن نتيجة الانتخابات أظهرت أن لولا له الحق في تولي المنصب اعتبارًا من يناير ٢٠٢٣، فقد أشارت التقارير إلى أن بولسونارو قد ينوي الطعن في النتائج.

وقد ورد أن لولا، الذي شغل أيضًا منصب رئيس البرازيل من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٠، قال في أكتوبر إن العملات المشفرة "تستحق اهتمام السلطات"، داعيًا البنك المركزي في البلاد إلى إنشاء إطار عمل للأصول الرقمية يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال والممارسات غير المشروعة. كما أنه متحالف مع رئيس البنك المركزي السابق هنريكي ميريليس، الذي تولى دورًا استشاريًا في بورصة العملات المشفرة باينانس في سبتمبر، ولكن يُقال أنه ربما يفكر في منصب في حكومة لولا.

خلال حملته الرئاسية، أعلن لولا أن خطته للحكومة البرازيلية قد تم تسجيلها في بلوكتشين Decred كمثال على "تقنية مبتكرة وغير قابلة للفساد من السجلات الموزعة بواسطة أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم والتي هي أيضًا وراء بيتكوين". ومع ذلك، فإن الرئيس المستقبلي لم يتحدث علنًا عن العملات المشفرة وبلوكتشين.