عقوبات العملات المشفرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا تجذب جهة تنفيذ غير متوقعة

تام شمس - الاثنين 31 أكتوبر 2022 05:45 مساءً - قامت بورصة النقد في سنغافورة (MAS)، وهو البنك المركزي والجهة التنظيمية المالية في البلاد، بتذكير جميع بورصات العملات المشفرة المصرح بها في الدولة بالامتثال للعقوبات المالية المفروضة تجاه روسيا.

يأتي هذا البيان بعد بحث كشف عن ملايين التبرعات المشفرة التي جمعتها مجموعات مؤيدة لروسيا لدعم الصراع المستمر في أوكرانيا وزيادة العقوبات على روسيا من السلطات المالية في جميع أنحاء العالم.

ويأتي قرار سنغافورة متماشيًا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، والتي فرضت لأول مرة في وقتٍ سابق من هذا العام. في البداية، حدت العقوبات مدفوعات العملات المشفرة بين روسيا والاتحاد الأوروبي بحوالي ١٠٠٠٠ دولار.

ومع ذلك، فقد شددت القيود الأخيرة في أوائل أكتوبر من الإجراءات وحظرت "جميع محافظ الأصول المشفرة أو حساباتها أو خدمات الحفظ، بغض النظر عن حجم المحفظة".

في وقت قريب من المجموعة الأولى من عقوبات الاتحاد الأوروبي، أنشأت سلطة النقد في سنغافورة تدابير تستهدف البنوك الروسية والكيانات الأخرى الموجودة في البلاد، إلى جانب حظر أي جمع أموال لأي أنشطة يمكن أن تفيد الحكومة الروسية.

وتتماشى بورصات العملات المشفرة والمنصات ذات الصلة مع العقوبات المفروضة على روسيا منذ بداية الصراع.

أغلقت بورصة العملات المشفرة الشهيرة كراكن أبوابها أمام المستخدمين الروس الشهر الماضي وقيدت جميع الحسابات المرتبطة بالدولة. وبالمثل، علقت دريبر لابز جميع حسابات المستخدمين الروس. وقد منعت هذه الخطوة الحسابات المرتبطة بالروسيا من بيع أو شراء أو إهداء التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs)، إلى جانب وقف سحب الأموال.

وفي الوقت نفسه، يتدفق العديد من المستخدمين الروس إلى البلدان المجاورة، مثل كازاخستان، لمواصلة الاستفادة من الخدمات التي كانت متاحة لهم في السابق.