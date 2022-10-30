فيتاليك بوتيرين "سعيد نوعًا ما" بتأخيرات الصندوق المتداول بالبورصة، ويدعم النضج أكثر من الاهتمام

تام شمس - الأحد 30 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - يعتقد المؤسس المشارك لإيثريوم (ETH)، فيتاليك بوترين، أن النظام البيئي للعملات المشفرة يحتاج إلى أن ينضج وأن يكون منسجمًا مع السياسات التنظيمية التي تسمح لمشاريع العملات المشفرة بالعمل داخليًا بحرية.

ومن خلال مشاركة رأيه حول لوائح العملات المشفرة، تحدث بوتيرين ضد اللوائح التي لها تأثير على الأعمال الداخلية لنظام العملات المشفرة البيئي.

بالنظر إلى الظروف الحالية، كان يعتقد أنه من الأفضل وجود لوائح تسمح بالاستقلال الداخلي لمشاريع العملات المشفرة، حتى لو كانت تعيق التبني السائد. وأوضح بوتيرين:

"أنا سعيد نوعًا ما في الواقع لأن الكثير من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) تتأخر. يحتاج النظام البيئي إلى وقت لينضج قبل أن نحظى بمزيد من الاهتمام".

كان استخدام اعرف عميلك (KYC) في واجهات التمويل اللامركزي (DeFi) مصدر قلق آخر أشار إليه بوتيرين. ومع ذلك، فقد سلط الضوء على الحاجة إلى ممارسات اعرف عميلك في بورصات العملات المشفرة، والتي شهدت عمليات تنفيذ واسعة النطاق. ووفقًا لرائد الأعمال:

"سوف تزعج (ممارسات اعرف عميلك على واجهات التمويل اللامركزي) المستخدمين ولكنه لا يفعل شيئًا ضد المتسللين. حيث يكتب المتسللون رمزًا مخصصًا للتفاعل مع العقود بالفعل".

وفي هذا الصدد، قدم بوتيرين ثلاث توصيات، على النحو المبين أدناه.

في ملاحظة ختامية، أوصى بوتيرين باستخدام براهين عدم المعرفة للوفاء بالمتطلبات التنظيمية مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين، مشيرًا إلى أنه "أحب أن أرى القواعد مكتوبة بطريقة يمكن تلبية المتطلبات من خلال براهين معرفية صفرية قدر الإمكان."