التعليم المدرسي عبر الميتافيرس لمساعدة مدينة يابانية على مكافحة الغياب المتزايد

تام شمس - السبت 29 أكتوبر 2022 08:41 مساءً - تبنت مدينة تودا اليابانية، سايتاما، خدمة التعليم المدرسي عبر الميتافيرس لتشجيع الطلاب - وخاصة أولئك الذين يقيمون بعيدًا عن المدرسة - على حضور فصولهم الدراسية.

تتيح خدمة التعليم المدرسي عبر الميتافيرس التي اختارتها مدينة تودا للطلاب استكشاف الحرم الجامعي والدراسة في الفصول الدراسية الافتراضية. ومع ذلك، يجب على الطلاب الحصول على موافقة من مديري المدارس المعنيين للحضور عبر التعليم في الميتافيرس، كما تؤكد وسائل الإعلام المحلية NHK.

أظهرت البيانات الحكومية أن ٢٤٤٩٤٠ طالبًا من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية اليابانية تغيبوا لمدة ٣٠ يومًا على الأقل في السنة المالية ٢٠٢١. وقد سلط تقرير NHK الضوء على اهتمام طلاب الصف الخامس بالدردشة عبر الإنترنت بدلًا من الذهاب إلى المدرسة شخصيًا. وعلى الرغم من أن الأطفال لم يذهبوا إلى المدرسة فعليًا منذ أكثر من عامين، إلا أنهم يشتركون في الاهتمام بمقابلة الأصدقاء للعب الألعاب الخارجية، مثل الغميضة.

وفي حين أن الجهود المستمرة لتحسين الالتحاق بالمدارس لا تزال تمثل تحديًا، فإن المسؤولين اليابانيين يضعون رهاناتهم على التعليم الأساسي لمساعدة الطلاب على التواصل مع الأشخاص من حولهم.

ويأمل سوغيموري ماسايوكي، رئيس المركز التعليمي في تودا، أن يرى الطلاب المتعصبين يكبرون ويعيشون في نهاية المطاف بشكل مستقل في المجتمع.

أعلنت مدينة فوكوكا عن تعاونها مع مختبرات أستار جابان حيث تسعى جاهدة لتصبح مركز ويب ٣ في اليابان.

أكد عمدة فوكوكا، سويشيرو تاكاشيما، تطلعات المدينة لقيادة محرك ويب ٣، حيث قال:

"علينا أن نفعل في سياق ويب ٣ ما فعلته الشركات الكبيرة للعالم عندما كانت اليابان قوية."

كما كشف مؤسس أستار نتورك سوتا واتانابي عن نيته "العمل بشكل وثيق مع مدينة فوكوكا لجذب المزيد من المطورين ورجال الأعمال."