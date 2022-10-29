ترقية ميرج تخفض استهلاك طاقة شبكة إيثريوم بأكثر من ٩٩,٩٪

تام شمس - السبت 29 أكتوبر 2022 06:48 مساءً - لقد أدت ترقية ميرج، التي تعتبر أحد أهم ترقيات بلوكتشين على إيثريوم حتى الآن، إلى خفض استهلاك الطاقة للشبكة بنسبة ٩٩,٩٪ على الفور.

ففي ١٥ سبتمبر، انتقلت سلسلة بلوكتشين إيثريوم من إثبات العمل (PoW) إلى آلية إجماع إثبات الحصة (PoS) في محاولة للانتقال إلى شبكة بلوكتشين خضراء. ما تلا ذلك كان انخفاض فوري وحاد في إجمالي استهلاك الطاقة لشبكة إيثريوم.

مؤشر استهلاك الطاقة لإيثريوم. المصدر: digiconomist.net

قبل ترقية ميرج، في عام ٢٠٢٢، تراوح استهلاك الطاقة في إيثريوم بين ٤٦,٣١ تيراواط في الساعة (TWh) سنويًا إلى ٩٣,٩٨ تيراواط ساعة سنويًا. تم تسجيل أدنى استهلاك للطاقة لإيثريوم يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩، عند ٤,٧٥ تيراواط ساعة سنويًا.

الاستهلاك السنوي المقدر للطاقة بتيراواط ساعة/سنة لمختلف الصناعات. المصدر: ethereum.org

بدءًا من ١٥ أكتوبر، يوم ترقية ميرج لإيثريوم، انخفضت طاقة إيثريوم بأكثر من ٩٩,٩٪ واستمرت في الحفاظ على استخدام منخفض للطاقة. ونتيجة لذلك، تبلغ البصمة الكربونية للشبكة حاليًا ٠,١ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (MtCO٢) سنويًا.

وعند ترجمتها إلى معاملات إيثريوم مفردة، يكون استهلاك الكهرباء منخفضًا يصل إلى ٠,٠٣ كيلو واط في الساعة (kWh) وتبلغ البصمة الكربونية ٠,٠١ كغم من ثاني أكسيد الكربون، والتي، وفقًا لعالم رقمي، تعادل الطاقة المستخدمة عند مشاهدة ساعتين على يوتيوب.