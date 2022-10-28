بورصة نيويورك NYSE تحذف أسهم تويتر بعد الاستحواذ عليه من إيلون ماسك

تام شمس - الجمعة 28 أكتوبر 2022 02:53 مساءً - استحوذ إيلون موسك رسميًا على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر يوم ٢٧ أكتوبر في صفقة شهدت حربًا كلامية ومعركة قضائية وبعض عمليات الفصل على الفور. استحوذ ماسك على منصة الشبكة الاجتماعية بسعر ٥٤,٢ دولارًا للسهم الواحد، مما رفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى ما يقرب من ٤٤ مليار دولار.

ويأخذ ماسك الشركة أيضًا كجزء من الصفقة التي أدت إلى شطب أسهم الشركة وإخراجها من أيدي المساهمين العامين.

بعد ما يقرب من ٩ سنوات من إدراجها في بورصة نيويورك (NYSE) في عام ٢٠١٣، لم تعد تويتر شركة عامة. أشار موقع بورصة نيويورك NYSE على الويب إلى أنه سيتم تجميد التداول في أسهم تويتر يوم الجمعة. وبغض النظر عن بورصة نيويورك، فإن منصات التداول الصديقة للعملات المشفرة مثل إيتورو وروبنهود قامت أيضًا بشطب أسهم تويتر من منصتها.

ربما لم يكن تحول تويتر إلى موقع خاص بمثابة مفاجأة كبيرة للكثيرين، نظرًا لأن ماسك قد طرح الفكرة قبل وقت طويل من تضمينها في الصفقة، بل إنه كشف عن نيته في جعل تسلا خاصة في الماضي.

إن إخراج تويتر إلى العلن وإبعاده عن أيدي المساهمين العموميين من شأنه أن يوفر لماسك مزايا تنظيمية معينة وسيوفر له بالتأكيد بضع ملايين من الغرامات (تم تغريم ماسك ٤٠ مليون دولار بسبب "المزاح" حول جعل تسلا خاصة). إن كونها شركة عامة يستدعي تدقيقًا شديدًا من الجهات التنظيمية، وكان لماسك علاقة سيئة السمعة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وكونها شركة خاصة من شأنه أيضًا أن يوفر على تويتر بعض التدقيق المالي العام لأنه لن يكون مطلوبًا بعد الآن تقديم إفصاحات ربع سنوية حول صحة أعمالها.