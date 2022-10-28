تقرير: شهر أكتوبر يشهد أدنى حجم تداول يومي على الإطلاق لمنتجات العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 28 أكتوبر 2022 02:53 مساءً - نظرًا لأن سوق العملات المشفرة يظهر علامات على الانتعاش التدريجي، مع بقاء بيتكوين (BTC) فوق المستوى النفسي المهم ٢٠٠٠٠ دولار بعد انهياره الأولي إلى ١٧٦٠٠ دولار في يونيو، لا يزال هذا الشهر يسجل مستوى قياسيًا منخفضًا لمتوسط ​​إجمالي حجم المنتجات اليومي عبر جميع الأصول الرقمية منتجات استثمارية.

ووفقًا لتقرير كريبتوكومبير، الذي نُشر يوم ٢٧ أكتوبر، انخفض متوسط ​​حجم التداول اليومي لمنتجات العملات المشفرة المؤسسية بنسبة ٣٤,١ ٪ - إلى ٦١,٣ مليون دولار في أكتوبر. وقد سجلت جميع المنتجات التي يغطيها التقرير تقريبًا انخفاضًا كبيرًا في متوسط ​​الأحجام اليومية، تراوح من -٢٤,٣٪ إلى -٧٧,٥٪.

ولا يقتصر الاتجاه الهبوطي في التداول اليومي على اضطراب السوق الأخير ولكنه يعود إلى نوفمبر ٢٠٢١، مع استثناء طفيف لشهر مايو ٢٠٢٢. أصبح أكتوبر هذا الشهر الثاني منذ سبتمبر ٢٠٢٠ حيث انخفض متوسط ​​الأحجام اليومية إلى أقل من ١٠٠ مليون دولار.

ومع ذلك، يتتبع التقرير بعض التطورات المتفائلة في مؤشرات السوق الأخرى. حيث ارتفع إجمالي الأصول المدارة (AUM) عبر جميع منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية بنسبة ١,٧٦٪ إلى ٢٢,٩ مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر. وكانت هذه أول زيادة في الأصول المُدارة منذ يوليو.

حيث ارتفعت الأصول المدارة في المنتجات الاستئمانية، التي تمثل ٧٧,٣٪ من السوق، بنسبة ٢,٣٤٪ لتصل إلى ١٧,٧ مليار دولار في أكتوبر، بينما انخفضت الأصول المدارة المتمثلة في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بنسبة ١,٥٩٪ لتصل إلى ٢,٢١ مليار دولار.

علامة أخرى مهمة هي صافي التدفقات. في أكتوبر، سجل صافي التدفقات الأسبوعية للمنتجات القائمة على بيتكوين تدفقات داخلية بلغ متوسطها ٨,٣٧ ملايين دولار في أكتوبر، وسجلت المنتجات القصيرة القائمة على بيتكوين أكبر تدفقات خارجية، بمتوسط ​​٥,٠٣ ملايين دولار. والوضع أسوأ بكثير بالنسبة لمنتجات إيثريوم (ETH)، التي سجلت ثاني أكبر صافي تدفقات سلبية بقيمة ٢,٨٧ مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، سجل توكن ETH الخاص ببلوكتشين إيثريوم مكاسب أفضل من بيتكوين بحلول ٢٦ أكتوبر، حيث قفز بنسبة ١٤٪ تقريبًا ليصل إلى أعلى مستوى أسبوعي له عند ١٥٥٤ دولارًا. واعتبارًا من وقت كتابة المقالة، يقف سعر إيثريوم عند ١٥٠٨ دولارات.