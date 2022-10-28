سوليدوس لابز: ويب ٣ يشهد ١٥ عقدًا جديدًا للاحتيال الذكي في الساعة

تام شمس - الجمعة 28 أكتوبر 2022 12:52 مساءً - يشهد مجال ويب ٣ والعملات المشفرة انتشار قدر كبير من عمليات الاحتيال في العقود الذكية، حيث قالت شركة سوليدوس لابز لمراقبة مخاطر بلوكتشين إنها اكتشفت في المتوسط ​​١٥ عملية احتيال تم نشرها حديثًا كل ساعة.

حيث قالت سوليدوس لابز يوم ٢٧ أكتوبر إنها كانت تراقب ١٢ بلوكتشين بما في ذلك إيثريوم وبوليغون وبي إن بي تشين منذ ١٠ أكتوبر، وفي ذلك الوقت، اكتشفت ١٨٨٥٢٥ عملية احتيال لعقود ذكية.

وقالت المديرة السابقة لمكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي (CFPB)، كاثي كرانينغر، وهي الآن نائب رئيس الشؤون التنظيمية لشركة سوليدوس، في البيان أنه "في حين أن بعض عمليات الخداع والخداع الكبيرة تصنع الأخبار [...] تظهر الصورة الكاملة المستمدة من بياناتنا أن الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال هذه تمر دون أن يلاحظها أحد".

ألقت الشركة أيضًا بعض الضوء على عدد التوكنات التي تعتبر عمليات احتيال، قائلة إن ١٢٪ من توكنات BEP-٢٠ - وهو معيار التوكنات لبي إن بي تشين - تظهر خصائص احتيالية تميزها على أنها بلوكتشين مع معظم عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

جاء معيار التوكن الأصلي ERC-٢٠ الخاص بإيثريوم في المرتبة الثانية، حيث أظهر ٨٪ من التوكنات لشبكات بلوكتشين خصائص شبيهة بالاحتيال، وفقًا للشركة. وقدرت أيضًا أن قيمة إيثريوم (ETH) المتعلقة بعمليات الاحتيال قد مرت عبر البورصات المركزية والمنظمة بحوالي ٩١٠ ملايين دولار.

حيث قالت سوليدوس إن ما يسمى بـ "العقود الذكية للتوكنات الاحتيالية" مصممة لسرقة أموال المستثمرين وتتلاءم مع الممارسات المسيئة الأخرى مثل عمليات سحب البساط، حيث يسرق المطور الأموال المستثمرة وانتحال صفة التوكنات التي تهدف إلى خداع الناس للاستثمار عن طريق تقليد العملات المشفرة الشائعة.

وقالت إن هذه الأنواع من العقود "تُنشر تلقائيًا وتتكرر بسهولة" مع المحتالين القادرين على إكمال آلاف الهجمات منخفضة القيمة بسرعة مع البورصات والهيئات التنظيمية والسلطات التي لم تكن أكثر حكمة.