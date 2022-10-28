باينانس تُرسل ٥٠٠ مليون دولار لدعم استحواذ ماسك على تويتر - سي زي

تام شمس - الجمعة 28 أكتوبر 2022 12:52 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، تشانغ بينغ زاو "سي زي" إن الشركة اتبعت التزامًا بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لدعم استحواذ إيلون ماسك رفيع المستوى على تويتر.

وبحسب ما ورد أبرم ماسك الصفقة يوم ٢٧ أكتوبر، حيث أخرج عدد قليل من المديرين التنفيذيين لتويتر من الشركة.

أشارت باينانس إلى أنها ستستثمر في تويتر في مايو ٢٠٢٢، جنبًا إلى جنب مع ١٨ مستثمرًا آخر من بينهم شركات استثمار العملات المشفرة سيكويا كابيتال فند وفيديليتي مانجمنت آند ريسرش كومباني.

أكد مؤسس باينانس يوم ٢٨ أكتوبر أن الشركة قد وضعت بالفعل أموالها على الطاولة بينما أنهى ماسك ملكيته لموقع تويتر. وانتقل سي زي إلى المنصة المملوكة حديثًا لتأكيد أن الشركة قد قامت بإرسال الأموال في وقتٍ سابق من الأسبوع.

وتعليقًا على الأسئلة الواردة في الموضوع، قال سي زي إنه لم يشارك في تسهيل المعاملة بنفسه وقال مازحًا إنه يعتقد أن المعاملة تمت من خلال الوسائل المصرفية التقليدية وليس من خلال معاملة بلوكتشين أو العملات المشفرة.

إن حصة باينانس البالغة ٥٠٠ مليون دولار في تويتر تجعلها رابع أكبر مساهم في عملية الاستحواذ. حيث استثمر لورنس جيه إليسون ريفوكابل ترست مليار دولار مما جعلها أكبر مساهم في عملية الاستحواذ التي يقودها ماسك على منصة التواصل الاجتماعي.