الوصي في قضية إفلاس سيليسيوس ينتقد اقتراح مكافأة الموظفين بقيمة ٣ ملايين دولار

تام شمس - الجمعة 28 أكتوبر 2022 11:49 صباحاً - اعترض الوصي في الولايات المتحدة الذي يشرف على قضية إفلاس الفصل الحادي عشر لشركة سيلسيوس، ويليام هارينغتون، على اقتراح من شأنه أن يشهد تلقي ٦٢ من موظفيها البالغ عددهم ٢٧٥ موظفًا لمكافأة احتفاظ يبلغ مجموعها ٢,٩٦ مليون دولار.

وقد انتقد الوصي سيلسيوس في بيانه الداعم للاعتراض المقدم في ٢٧ أكتوبر، مشيرًا:

"إنه يتحدى المنطق، ناهيك عن قانون الإفلاس، أن الشركة التي لم تعد معظم وظائفها تقدم خدمات، ستقترح الآن برنامج مكافآت بملايين الدولارات."

وبالنسبة لـ "اقتراح المكافأة"، كما هو مسمى على نحو ملائم، للحصول على الموافقة، يدعي الوصي أنه يجب على سيلسيوس إظهار أن المكافآت معقولة بناءً على وقائع القضية. وبدون أي مقاييس يمكن تحديدها، يقول الوصي إن سيلسيوس قد فشلت في القيام بذلك.

وفي حين أن الاعتراض لا يشير إلى أن موظفي سيلسيوس لا يستحقون برنامجًا أساسيًا للاحتفاظ بالموظفين (KERP)، فإنه يوضح أن المعلومات التي قدمتها سيلسيوس على أنها غير كافية لتبرير مثل هذا المبلغ المرتفع.

تم تصميم KERPs لتحفيز الموظفين على النهوض بنتيجة إعادة الهيكلة الناجحة. وفي حين أن إضافة رواتب المسؤولين التنفيذيين قبل إعادة الهيكلة المحتملة قد يبدو غير منطقي، إلا أنه غالبًا ما يكون في مصلحة أصحاب المصلحة.