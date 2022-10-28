شركة العملات المشفرة Q٩ Capital تحصل على ترخيص مؤقت من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية للعمل في دبي

تام شمس - الجمعة 28 أكتوبر 2022 08:46 صباحاً - حصلت منصة استثمار العملات المشفرة Q٩ Capital التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، على ترخيص مؤقت للأصول الافتراضية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي بينما تتطلع للتوسع داخل الإمارات العربية المتحدة.

ففي بيان صحفي صدر يوم ٢٧ أكتوبر، كشفت Q٩ أنها تتقدم أيضًا بطلب للحصول على رخصة تشغيل كاملة لإتاحة خدماتها، بما في ذلك المحافظ الاستثمارية والمنتجات محايدة العلامات التجارية، إلى سوق الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، ستنشئ شركة استثمار الأصول الرقمية أيضًا مركزًا إقليميًا في دبي.

وبموجب الترخيص المؤقت، سيتم السماح لشركة Q٩ بإنشاء مكاتب وتقديم خدمات تبادل العملات المشفرة للمستثمرين المؤهلين مسبقًا ومقدمي الخدمات المالية. في الوقت الحالي، تمتلك Q٩ أيضًا مكاتب في هونغ كونغ ولندن وليماسول.

وقد أقر جيمس كوين، الشريك الإداري لشركة Q٩، "بموقف دبي التطلعي في الأصول الرقمية" واستعدادها لدعم الصناعة. وأعرب عن استعداده للالتزام بالمتطلبات التنظيمية لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بينما توسع Q٩ تواجدها في دبي.

عند دخول Q٩ إلى الإمارة، قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، معاليه هلال سعيد المري، إن هذا دليل على "شهية" صناعة العملات الرقمية في دبي للتشريعات التقدمية.

"نحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع القطاع و نظرائنا العالميين في قيادة التبني الآمن والتطور الآمن للنظام البيئي للأصول الافتراضية في مساحة منظمة."

في مارس، قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، جهة تنظيم العملات المشفرة المخصصة للإمارة. حيث قال الزعيم العربي إن إنشاء VARA كان خطوة في دلالة على مكانة الإمارات العربية المتحدة في صناعة العملات المشفرة العالمية.

وتنضم Q٩ إلى شركات Crypto.com وOKX وFTX لتقديم خدمات العملات المشفرة في المدينة العربية. حيث حصلت Binance، يوم ٢٠ سبتمبر، على ترخيص منتج قابل للتطبيق بحد أدنى بعد الحصول على ترخيص مؤقت من VARA في مارس.