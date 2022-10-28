طلبات العلامات التجارية الخاصة بشركة فيزا تشير إلى مزيد من المشاركة في مجال العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 28 أكتوبر 2022 02:41 صباحاً - منذ ساعتين
تقدم مالك العلامة التجارية للشركة بطلب لاستخدام اسمه في البرامج "لعرض العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال والوصول إليها وتخزينها ومراقبتها وإدارتها والاتجار بها وإرسالها واستلامها وتبادلها"
ربما تخطط شركة بطاقات الائتمان الرائدة "فيزا" لاستكشاف خدمات المحفظة الرقمية بناءً على طلبين حديثين للعلامات التجارية.
ووفقًا للسجلات التي تم تقديمها إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة يوم ٢٢ أكتوبر، قدمت مؤسسة فيزا إنترناشونال سرفيس أسوشييشن طلبيْن لعلامة الأحرف الخاصة بها لاستخدامها في البرنامج "لعرض، والوصول، وتخزين، ومراقبة، وإدارة، وتداول، وإرسال، وتلقي وتبادل" أصول العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال أو NFTs. تشير الطلبات المقدمة أيضًا إلى أن شركة بطاقات الائتمان قد تستكشف الانتقال إلى الميتافيرس، باستخدام الاسم نفسه المستخدم في "البيئات الافتراضية التي يمكن للمستخدمين فيها التفاعل لأغراض الترفيه".
تشير بعض التقارير إلى وجود أكثر من مليار بطاقة فيزا متداولة حول العالم. وقد دخلت الشركة سابقًا في شراكة مع شركات العملات المشفرة لتقديم بطاقات الائتمان والخصم المرتبطة بمدفوعات العملات المشفرة. واتبعت إيداعات العلامات التجارية تلك الخاصة بماستركارد، والتي تقدمت بطلب إلى USPTO في أبريل لاستخدام شعارها في الميتافيرس ومن خلال التوكنات غير القابلة للاستبدال.
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