تقرير فيديليتي يُظهر مرونةً في مواجهة شتاء العملات المشفرة، وفجوة اعتماد ضخمة بين المستثمرين

تام شمس - الجمعة 28 أكتوبر 2022 02:41 صباحاً - أصدرت فيديليتي ديجيتال أسيتس دراستها السنوية حول الاستثمار المؤسسي في الأصول الرقمية يوم ٢٧ أكتوبر. وخلصت الدراسة إلى أن أساسيات الأصول الرقمية لا تزال قوية على الرغم من الرياح المعاكسة، لكن التبني لا يزال متفاوتًا للغاية بين أنواع مختلفة من المستثمرين.

وفي استطلاع أجرته على ١٠٥٢ مستثمرًا مؤسسيًا في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وجدت فيديليتي أن اعتماد الأصول الرقمية ارتفع في الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة ٩٪ و١١٪ على التوالي إلى ٤٢٪ و٦٧٪. وقد شهدت آسيا انخفاضًا طفيفًا في التبني لكنها ظلت في المقدمة بنسبة ٦٩٪ بغض النظر عن ذلك.

وكانت إحدى أكبر القفزات التي لوحظت في النوايا المستقبلية للمستثمرين ذوي الثروات العالية في الولايات المتحدة: ٧٤٪ من المستثمرين في هذه الفئة يخططون لشراء أو الاستثمار في الأصول الرقمية في المستقبل، ارتفاعًا من ٣١٪ في العام السابق. وبشكل عام، ارتفع هذا المؤشر من ٧١٪ إلى ٧٤٪. وقد علّق رئيس فيديليتي ديجيتال أسيتس توم جيسوب في التقرير:

"يتمتع المستثمرون المؤسسيون بالخبرة في الإدارة من خلال الدورات، ومن المرجح أن تظل العوامل المتأصلة إلى حد كبير التي ذكروا أنها جذابة في هذه الدراسة مع خروج السوق من هذه الفترة."

قد تكون النتيجة الأكثر دراماتيكية في التقرير هي الفجوة الكبيرة في التبني بين أنواع المستثمرين. ويُظهر المستثمرون أصحاب الثروات العالية وصناديق تحوط العملات المشفرة/رأس المال الاستثماري والمستشارون الماليون تقاربًا أكبر بكثير مع الأصول الرقمية مقارنة بالمكاتب العائلية، وخطط المعاشات التقاعدية/المزايا المحددة، وصناديق التحوط التقليدية، والأوقاف والمؤسسات. وهكذا، في حين أن ٨٢٪ من المستثمرين أصحاب الثروات العالية "يشترون/يستثمرون حاليًا في الأصول الرقمية"، ينخفض ​​هذا الرقم إلى ٧٪ لصناديق التحوط التقليدية و٥٪ لصناديق التقاعد.