غوغل تُطلق محرك عقدة بلوكتشين لمطوري ويب ٣

تام شمس - الجمعة 28 أكتوبر 2022 12:48 صباحاً - وفقًا لإعلان بتاريخ ٢٧ أكتوبر، تطلق شركة غوغل العملاقة للتكنولوجيا محرك عقدة بلوكتشين داخلي (BNE) يعتمد على غوغل كلاود. كخدمة استضافة عقدة، يمكّن BNE شركات ويب ٣ من ترحيل المعاملات ونشر العقود الذكية وقراءة أو كتابة بيانات بلوكتشين مباشرة على غوغل كلاود. ستكون إيثريوم أول شبكة بلوكتشين مدعومة من BNE. وحسبما قالت غوغل:

"اليوم، يعد نشر العقدة يدويًا عملية تستغرق وقتًا طويلًا وتتضمن توفير مثيل حوسبة، وتثبيت عميل إيثريوم، وانتظار مزامنة العقدة مع الشبكة. [...] يمكن لـ BNE من غوغل كلاود جعل هذه العملية أسرع وأسهل من خلال السماح للمطورين بنشر عقدة جديدة بعملية واحدة وتحديد المنطقة والشبكة المرغوبة".

تهدف الخدمة إلى وضع العقد خلف جدار حماية سحابي خاص افتراضي، مما يسمح فقط للأجهزة الموثوق بها والمستخدمين بالاتصال بنقاط النهاية. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد خدمات مثل غوغل كلاود أرمور في حماية العقد من هجمات حجب الخدمة الموزعة. نظرًا لكونه حلًا مُدارًا بالكامل، سيكون لدى BNE أيضًا فريق مطور خاص به تحت الطلب لمراقبة الانقطاعات المحتملة.

كانت غوغل نشطة في قطاع ويب ٣ فيما يتعلق بتطوير الأعمال. وفي السابق، دخلت غوغل في شراكة مع Near Protocol لتقديم الدعم الفني لمتلقي المنح الأخير. قبل أسبوعين، تعاونت شركة التكنولوجيا العملاقة مع كوين بيز لجلب مدفوعات العملات المشفرة إلى خدماتها السحابية.

ويتم حاليًا إشراك عدد من شركات ويب ٣ البارزة - مثل Solana وHedera وDapper Labs - مع غوغل كلاود. كما قالت شركة أبتوس ذات الطبقة الأولى من بلوكتشين إن أوقات نشر العقدة الخاصة بها قد تم تقليلها إلى أقل من ١٥ دقيقة من خلال تكامل غوغل كلاود.