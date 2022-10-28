مشاريع نظام سيلو البيئي تجمع ٧٧,٣ مليون دولار لدعم التشغيل البيني والتمويل التجديدي

تام شمس - الجمعة 28 أكتوبر 2022 12:48 صباحاً - جمعت المشاريع المبنية على سلسلة بلوكتشين سيلو مجتمعة ٧٧,٣ مليون دولار لدعم مبادرات الأعمال المختلفة، مما يؤكد الاعتماد المتزايد لشبكة المطورين التي تركز على المدفوعات.

أعلنت شركة سيلو يوم ٢٧ أكتوبر أن مشاريع impactMarket وLoam وTatum وCircular Impact، وSanergy، وHyperlane، وRedStone، وJia قد حصلت على التمويل لمواصلة اعتماد نماذج أعمال ويب ٣.

وجاءت الزيادة الأكبر في Tatum، وهي منصة تطوير بلوكتشين والمتلقي المبكر لمنحة سيلو فاونديشن، والتي حصلت على ٤١,٥ مليون دولار. بينما حصل Hyperlane، وهو بروتوكول اتصال بين السلاسل يركز على التشغيل البيني، على ١٨,٥ مليون دولار من التمويل الأولي بقيادة شركة Variant.

وقد جمعت المشاريع التي تركز على التمويل التجديدي (ReFi) - بما في ذلك ImpactMarket وLoam وSanergy - مجتمعةً ٦ ملايين دولار. التمويل التجديدي هو نموذج ناشئ داخل مجتمع العملات المشفرة يركز على استخدام تقنية بلوكتشين وويب ٣ لمعالجة القضايا البيئية والاجتماعية.

على جانب التمويل اللامركزي (DeFi)، حصلت RedStone على ٧ ملايين دولار وأضافت Jia ٤,٣ مليون دولار من التمويل المتوقع.

تأسست سيلو في عام ٢٠١٧ من قبل المديرين التنفيذيين السابقين لـ GoDaddy رينيه رينسبيرغ وماريك أولسزيوسكي. توفر منصة سيلو البنية التحتية للدفع للأصول الرقمية من خلال استخدام الأجهزة المحمولة، حيث تعمل أرقام الهواتف كوكيل للمفاتيح الخاصة. وفي عام ٢٠١٨، جمعت الشركة ٦,٥ ملايين دولار بدعم من مؤسس تويتر جاك دورسي ورئيس سيتي غروب ديك بارسونز، من بين آخرين.