تيليغرام تطلق سوقًا لبيع حسابات أسماء المستخدمين النادرة بالمزاد

تام شمس - الجمعة 28 أكتوبر 2022 12:48 صباحاً - أعلن تطبيق المراسلة الشهير تيليغرام يوم ٢٦ أكتوبر عن الإطلاق الرسمي لسوقه الجديد القائم على بلوكتشين تيليغرام أوبن نتورك (TON). وسيعمل السوق كمنصة مزاد حيث ستكون حسابات تيليغرام النادرة متاحة للاستيلاء عليها.

تم ذكر الفكرة لأول مرة في أغسطس على قناة تيليغرام لمؤسس التطبيق بافيل دوروف بعد نجاح TON Foundation في بيع نطاقات TON DNS بالمزاد.

وسيبدأ تيليغرام بمزادات من أربعة وخمسة أحرف، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توفير أسماء حسابات أقصر لجميع المستخدمين. سيستمر المزاد لمدة أسبوع، مع حد أدنى لسعر اسم الحساب المكون من أربعة أحرف من المحتمل أن يتم تعيينه عند ١٠٠٠٠ TON، وهو التوكن الأصلي لشبكة بلوكتشين TON.

سيكون لمستخدمي تيليغرام الفرديين أيضًا القدرة على بيع أسماء المستخدمين الخاصة بهم بالمزاد العلني. ووفقًا للإعلان، سيكون لدى مالكي اسم حساب معين خيار نقل مشترياتهم وإعادة بيعها عبر العديد من الأسواق حسب الرغبة.

يعتقد أندرو روغوزوف، العضو المؤسس لمؤسسة TON، أن هذا التطور سيساعد في تسريع اعتماد بلوكتشين.