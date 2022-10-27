Mastercard وBitOasis تطلقان بطاقات مرتبطة بالعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تام شمس - الخميس 27 أكتوبر 2022 12:48 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لشركة BitOasis إن هناك "طلبًا مستدامًا" بين مستخدمي البورصة للخدمات التي تدمج العملات المشفرة في حياتهم اليومية

ستطلق شركة Mastercard العملاقة للمدفوعات العالمية وبورصة BitOasis للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطاقات العملات المشفرة لتمكين المستخدمين في المنطقة من التعامل بالعملات الرقمية في نقاط البيع عبر منصات التجارة الإلكترونية.

حيث سيتمكن مستخدمو BitOasis من تحويل أصولهم المشفرة للدفع في أكثر من ٩٠ مليون موقع تجاري عالمي. وسيتعين على عملاء البورصة التسجيل للحصول على بطاقات BitOasis الافتراضية والمادية من خلال تطبيق منصة العملات المشفرة.

كما سيتمكن حاملو بطاقات BitOasis أيضًا من الوصول إلى العديد من مزايا Mastercard.

وبمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية، ستتوفر بطاقات BitOasis الأولى في السوق في أوائل عام ٢٠٢٣.

حيث قالت آمنة أجمل، نائبة الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في Mastercard، إن الصفقة تأتي في وقت "تغذي التغيرات في طلب المستهلكين زيادة في اعتماد تقنيات الدفع الناشئة".

وأضافت أجمل: "يأتي هذا مع توقع أكبر للشركات لتوفير طرق متعددة للتسوق والدفع".

وتهدف الشراكة إلى جعل تجربة المستخدم "سلسة" من خلال العملات المشفرة "في بيئة آمنة ومأمونة."

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة BitOasis والشريك المؤسس علا دودين إن هناك "طلبًا مستدامًا" بين مستخدمي البورصة للخدمات التي تدمج العملات المشفرة في حياتهم اليومية.

"يخبرنا البحث أن ٤٧٪ من سكان الشرق الأوسط يعتقدون الآن أن العملات المشفرة هي مستقبل المال."

وتابعت دودين قولها إن الشراكة ستسمح لمستخدمي BitOasis بالاستفادة من ربط محافظهم المشفرة ببطاقات BitOasis Mastercard الخاصة بهم لاستخدامها عبر شبكة التجار العالمية لماستركارد.

في مارس، أصبحت دبي أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر قانونًا ينشئ إطارًا قانونيًا للأصول لحماية المستثمرين. جاء الإعلان أيضًا مع تقديم هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) كجهة تنظيم مخصصة للعملات المشفرة في الإمارة.

وقد أُطلق على المناطق المشتركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا لقب معتمدي العملات المشفرة الأسرع نموًا في العالم. ففي دراسة من Chainalysis نُشرت في أكتوبر، يشير نمو المنطقة البالغ ٥٥٦ مليار دولار في العملات المشفرة من يوليو ٢٠٢١ إلى يوليو ٢٠٢٢ إلى ارتفاع معدل التبني.

علاوة على ذلك، احتلت ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكانة بين أفضل ٣٠ دولة في مؤشر تبني العملات الرقمية العالمي لعام ٢٠٢٢ لشركة Chainalysis، حيث احتلت تركيا المرتبة ١٢، ومصر في المرتبة ١٤، والمغرب في المركز ٢٤.