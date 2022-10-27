شركة الاستثمار المشفرة Q٩ تحصل على موافقة مؤقتة للعمل في دبي

تام شمس - الخميس 27 أكتوبر 2022 11:49 صباحاً - حصلت منصة استثمار العملات المشفرة Q٩ Capital التي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، على موافقة مؤقتة على الأصول الافتراضية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي. وقد أعلنت الشركة عن توسعها في الإمارات العربية المتحدة وتقدمت بطلب للحصول على رخصة تشغيل كاملة أيضًا.

ووفقًا لبيانها الصحفي الصادر يوم ٢٧ أكتوبر، ستؤسس Q٩ مركزًا إقليميًا في دبي وتبدأ في تقديم الخدمات للمستثمرين المؤهلين ومقدمي الخدمات المالية بمجرد حصولها على ترخيص تشغيل كامل.

تمنح الموافقة المؤقتة من VARA منصة العملات المشفرة الإمكانية القانونية لإنشاء مكاتب وتقديم خدمات تبادل الأصول الرقمية للمستثمرين والشركات المالية المؤهلين مسبقًا. وفي الوقت الحالي، تمتلك Q٩ أيضًا مكاتب في هونغ كونغ ولندن وليماسول.

وقد أعرب جيمس كوين، الشريك الإداري في Q٩، عن استعداد شركته للامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية:

"نحن نتطلع إلى المشاركة في إطار الامتثال القوي للسلطة ومواصلة بناء الشراكات مع توسيع وجودنا في دبي لطرح خدمات إضافية ومنتجات محسنة للمنطقة".

منذ أن أعلن رئيس الوزراء وحاكم الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إنشاء جهة تنظيم العملات المشفرة والقانون المصاحب في مارس، منحت VARA الموافقة إلى شركات Crypto.com وOKX وFTX الفرعية لتقديم الخدمات ذات الصلة بالعملات المشفرة في دبي. وفي يوليو، أطلق آل مكتوم أيضًا استراتيجية الميتافيرس التي تهدف إلى توفير أكثر من ٤٠٠٠٠ وظيفة افتراضية في دبي بحلول عام ٢٠٣٠.