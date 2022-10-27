شركة إكويفاكس، المعروفة باختراق البيانات الضخم، تقوم ببناء حل اعرف عميلك لويب ٣

تام شمس - الخميس 27 أكتوبر 2022 11:49 صباحاً - عقدت شركة تقارير الائتمان إكويفاكس، المعروفة بمعاناتها من أكبر انتهاكات بيانات العملاء حتى الآن، شراكة مع شركة بلوكتشين أويسز لابز لبناء حل اعرف عميلك (KYC).

حيث قالت شركة إكويفاكس وأويسز يوم ٢٦ أكتوبر إن الأخيرة ستبني إدارة لا مركزية للهوية وحل اعرف عميلك للصناعة على منصة أويسز، والتي ستستفيد من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من إكويفاكس للمساعدة في عمليات التحقق وتحديد هوية المستخدم.

ولم يشر الإعلان إلى التكنولوجيا الدقيقة التي ستدعم هذا العرض.

تعتقد كلتا الشركتين أنه لم يكن هناك حل اعرف عميلك مصمم خصيصًا لويب ٣ مع "حماية قوية للخصوصية" وقد تم إعداد عرضهما المقترح لمعالجة هذه الفجوة من خلال إصدار بيانات اعتماد اعرف عميلك مجهولة الهوية لمحافظ الأفراد.

وسيتم تحديث بيانات الاعتماد هذه بشكل مستمر وفقًا للإعلان وتتعهد شركة أويسز بأن تضمن "إمكانات الحفاظ على الخصوصية" الخاصة بها معالجة البيانات بسرية مع الحفاظ على مسار حول بلوكتشين للشركة.

شركات ويب ٣ التي تقدم حلولًا مماثلة تعتمد على الهوية اللامركزية هي Dock وQuadrata حيث يقدم كل منهما منتجًا مبنيًا على الهوية اللامركزية.

ويمكن أن يوجد بعض القلقين بشأن الشراكة، مع الأخذ في الاعتبار الخرق الكبير للبيانات الذي تعرضت له إكويفاكس في عام ٢٠١٧. حيث تم اختراق حوالي ١٦٣ مليون سجل خاص في جميع أنحاء العالم، مع وجود ١٤٨ مليون مواطن أمريكي مما يجعلها ثالث أكبر انتهاك للبيانات في تاريخ الولايات المتحدة، وفقًا لشركة الأمن السيبراني UpGuard.