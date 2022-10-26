مجلس الشرطة البريطاني يفيد أن هناك ضباطًا في كل وحدة مدربون على إنفاذ قوانين العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 26 أكتوبر 2022 11:49 مساءً - قال رئيس المباحث في مجلس رؤساء الشرطة الوطنية في المملكة المتحدة إن جميع قوات الشرطة في البلاد لديها ضباط مدربون على التحقيقات التي تنطوي على إنفاذ قوانين العملات المشفرة ومصادرتها.

ففي نقاش برلماني يوم ٢٥ أكتوبر حول مشروع قانون المملكة المتحدة للجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات، قال آندي غولد من NPCC إن قوة الشرطة في البلاد لديها القدرة على معالجة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالعملات المشفرة، ولكن ليس الإمكانية. وذكر أن السلطات استخدمت ١٠٠ مليون جنيه إسترليني - ما يقرب من ١١٦ مليون دولار في وقت الكتابة - على مدار السنوات الأربع الماضية لإنشاء "مستشارين تكتيكيين للعملات المشفرة في جميع أقسام الشرطة".

وقال غولد إنه "يوجد الآن ضباط في كل قوة وكل وحدة إقليمية للجريمة المنظمة مدربون ومجهزون [للتحقيق ومصادرة العملات المشفرة المرتبطة بالجرائم]". "لقد قمنا بشراء أدوات التحقيق على المستوى الوطني لتمكينهم من التقدم في التحقيقات، ولدينا منصة تخزين وطنية لتخزينها بمجرد مصادرتها".

كان مشروع القانون، الذي أعلنه الملك تشارلز في مايو وقدمه المشرعون إلى البرلمان في المملكة المتحدة في سبتمبر، يهدف إلى إخراج "الأموال القذرة" من البلاد وشمل منح السلطات القدرة على "إجبار الشركات على تسليم المعلومات التي قد تكون ذات صلة بـ" غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب "، بما في ذلك العملات المشفرة. اقترحت حكومة المملكة المتحدة أن التشريع مرتبط بفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في أعقاب غزو أوكرانيا.

وأضاف غولد أن الشرطة، على الرغم من قدرتها على معالجة الاستخدامات غير المشروعة للعملات المشفرة، واجهت تحديات بما في ذلك حوافز للانضمام إلى القطاع الخاص ومواكبة الصناعة: