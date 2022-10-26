أندريسن هورويتز يخسر مليارات الدولارات لكنه يظل مخلصًا للعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 26 أكتوبر 2022 11:49 مساءً - أصبح أندريسن هورويتز (a١٦z)، وهو صندوق تحوط يدير ما يقرب من ٢٨ مليار دولار، أحد الضحايا الرئيسيين لأزمة سوق العملات المشفرة التي اندلعت في الربيع. وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي، قالت الشركة إنها لا تزال وفية "للرؤية المتمحورة حول العملات المشفرة للإنترنت الذي يسمى ويب ٣".

وفي تعليقات لصحيفة وول ستريت جورنال في مقال حول مشاركة a١٦z بالعملات المشفرة نُشر يوم ٢٦ أكتوبر، تعهد كريس ديكسون - الشريك العام للصندوق وكبير صانعي القرار بشأن استثمارات العملات المشفرة - بنيّته لمواصلة الاستثمار في السوق على الرغم من الخسائر.

حيث قال ديكسون إنه يعتقد أن هناك "أفقًا طويل المدى للغاية" للعملات المشفرة، حيث لا يزال القطاع في المراحل الأولى من اكتساب المستخدمين. وفي رأيه، يمثل تراجع السوق فرصة للصندوق لمواصلة دعم رواد أعمال العملات المشفرة:

"ما أنظر إليه ليس الأسعار. بل أنظر إلى نشاط رائد الأعمال والمطور. وهذا هو المقياس الأساسي".

ومع ذلك، قامت a١٦z بتعديل استراتيجيتها الصعودية بشأن أصول العملات المشفرة بعد أن فقد صندوق العملات المشفرة الرئيسي، الذي تم إطلاقه في عام ٢٠١٨، حوالي ٤٠٪ من قيمته في النصف الأول من عام ٢٠٢٢. وفي الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، أعلنت عن تسع صفقات فقط مع الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، مقارنةً بـ ٢٦ إعلانًا في الربع الرابع من عام ٢٠٢١.

لا يزال صندوق التحوط مستفيدًا كبيرًا من القفزات الإيجابية لسوق العملات المشفرة في السنوات الأخيرة - حيث شهد ما يقرب من ١٠ مكاسب بعد دعم بورصة كوين بيز في عام ٢٠١٣ وزيادة في قيمة سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال أوبن سي بمقدار ١٠٠ ضعف، والذي دعمه في عام ٢٠٢١.