شبكة باينانس أوراكل تخطط لربط ويب ٣ وشبكات بلوكتشين عبر العقود الذكية

تام شمس - الأربعاء 26 أكتوبر 2022 09:52 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة باينانس عن إطلاق شبكة جديدة لتغذية البيانات، باينانس أوراكل، والتي تسمح لعقود بلوكتشين الذكية بالاتصال ببيانات العالم الحقيقي، بدءًا من عرض بلوكتشين الداخلي، بي إن بي تشين.

بالنسبة للمبتدئين، ستسمح باينانس أوراكل للتطبيقات اللامركزية (DApps) الحالية وشركاء النظام البيئي ويب ٣ على بي إن بي تشين للوصول إلى مصادر البيانات الحالية والحسابات المتقدمة. وقد أكدت باينانس أن "أكثر من عشرة مشاريع بي إن بي تشين قد تم دمجها بالفعل مع شبكة باينانس أوراكل".

وستكون القدرة على ربط العقود الذكية بالبيانات خارج السلسلة متاحة لشبكات البلوكشين الأخرى في الوقت المناسب. حيث أوضح مدير الاستثمار في بي إن بي تشين غويندولين ريجينا، موضحًا أهمية الشبكة:

"إن استخدام أوراكل لزيادة معرفة العقد الذكي بشكل كبير بما يجري خارج بلوكتشين، مما يسمح له بالاستجابة للأحداث الخارجية بإجراءات محددة سيكون أمرًا بالغ الأهمية."

علاوة على ذلك، كشفت باينانس عن استخدام المجالات الإقليمية لضمان جاهزية النظام وسط الكوارث العالمية التي لا يمكن التنبؤ بها. تستخدم الشبكة مكونات مثل مخطط توقيع العتبة الداخلية لكل تغذية بيانات وتجميع الأسعار باستخدام خوارزمية، والتي، وفقًا لباينانس، تضمن موثوقية عالية.