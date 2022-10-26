وكالة حكومية نرويجية تفتتح مكتب ميتافيرس بالتعاون مع إرنست ويونغ

تام شمس - الأربعاء 26 أكتوبر 2022 09:52 مساءً - اشترك مركز تسجيل Brønnøysund، وهي وكالة حكومية نرويجية، مع شركة التدقيق الكبرى إرنست ويونغ (EY) للدخول إلى الميتافيرس من خلال موقع مكتب افتراضي جديد.

والمركز مسؤول عن إدارة العديد من السجلات العامة في النرويج، إلى جانب أنظمة التبادل الرقمي للمعلومات الحكومية.

ووفقًا للإعلان، تختار الوكالة إنشاء موقع ميتافيرس لأن "المستخدمين المستقبليين للخدمات العامة موجودون هناك" وتريد التواصل مع الجيل الأصغر الذي يستخدم خدماتها.

حيث قال ماغنوس جونز، قائد الابتكار في بلدان الشمال الأوروبي في إرنست ويونغ، لكوينتيليغراف:

"ترى المزيد والمزيد من السلطات حاجة واضحة للتواجد في المنصات حيث تكون الأجيال الشابة أساسًا للأغراض الضريبية والقانونية فيما يتعلق بالمعلومات".

ويخطط المكتب الافتراضي لتقديم معلومات حول تقارير العملات المشفرة للمستخدمين عبر وكالة الضرائب النرويجية ومعلومات حول كيفية بدء مشروع من خبراء في Brønnøysund Registers.

وقد أوضح أندرياس هامنز، مطور الأعمال في Brønnøysund Registers، إنه إذا استمرت الخدمات في التطور كما هي الآن، فسوف تساهم في زيادة العزلة للأجيال التي "ولدت رقمية".

وتابع جونز القول إن الجيل التالي هو الذي يبني حقًا "المناظر الطبيعية القائمة على التمويل اللامركزي"، وغالبًا ما لا يكون لديهم أدنى فكرة أو يفتقرون إلى المعرفة بالضرائب أو الآثار القانونية.

"لهذا السبب ترغب السلطات العامة في النرويج في إبلاغهم بكل شيء: بدءًا من كيفية تسجيل الشركة، وما هي حدود تسجيلات ضريبة القيمة المضافة، وكيفية الإبلاغ عن العملات المشفرة، وما إلى ذلك."

تمتلك إرنست ويونغ أيضًا موقع مكتب ميتافيرس في ديسنترالاند، بعد العديد من التطورات ويب ٣، والتي تشمل استثمارات بملايين الدولارات في تطوير مجموعة بلوكتشين الخاصة بها.