الوكلاء الصينيون يستخدمون معاملات بيتكوين من خلال Wasabi لرشوة موظف حكومي أمريكي

تام شمس - الأربعاء 26 أكتوبر 2022 02:41 صباحاً - أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات إلى ضابطي استخبارات صينيين زُعم أنهما قاما برشوة عميل مزدوج باستخدام بيتكوين.

ففي إعلان صدر يوم ٢٤ أكتوبر، قالت وزارة العدل إن غوتشون هي وزينغ وانغ قد حاولا عرقلة مقاضاة شركة اتصالات عالمية لم تذكر اسمها مقرها الصين، والتي يُزعم أنها تنطوي على دفع رشاوى لموظف حكومي أمريكي بقيمة ٦١٠٠٠ دولار تقريبًا باستخدام بيتكوين (BTC). ومع ذلك، كان الفرد عميلًا مزدوجًا يعمل نيابة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ولم يتحرك ضد السلطات في المنطقة الشرقية من نيويورك في القضية المرفوعة ضد الشركة التي تتخذ من الصين مقرًا لها.

ووفقًا لتحليل أجرته شركة إدارة مخاطر العملات المشفرة إلبتيك، استخدم هي ووانغ محفظة Wasabi لإخفاء معاملات بيتكوين المزعوم استخدامها للرشاوى. وقد أبلغت الشركة عن استخدام محفظة الخصوصية سابقًا في محاولة لغسل بيتكوين من اختراق تويتر في يوليو ٢٠٢٠ والهجمات على منصات تداول العملات الرقمية Bitfinex في عام ٢٠١٦ و KuCoin في عام ٢٠٢٠.

حيث قالت إلبتيك إن "الخصائص نفسها للأصول الرقمية التي تجعلها جذابة للمجرمين - مثل مقاومة الرقابة، والأسماء المستعارة والسهولة التي يمكن بها نقلها عبر الحدود - تجعلها أيضًا أدوات قيمة لجميع وكالات الاستخبارات التي تتطلع إلى تمويل العمليات السرية".

المصدر: إلبتيك

ووفقًا لوزارة العدل، بدأ ضابطا المخابرات الصينيان المخطط في عام ٢٠١٩ من خلال توجيه العميل المزدوج لسرقة المعلومات السرية المتعلقة بملاحقة الشركة - والتي اقترحت إلبتيك أنها قد تكون Huawei. ويُزعم أنه قدم رشاوى منفصلة بقيمة ٤١٠٠٠ دولار و٢٠٠٠٠ دولار في بيتكوين للوكيل لتقديم مستندات "سرية" ومكافأة الإفراج عن المعلومات، على التوالي.