مجتمع ميكرداو يصوّت للموافقة على حفظ ١,٦ مليار دولار في USDC لدى كوين بيز

تام شمس - الأربعاء 26 أكتوبر 2022 12:48 صباحاً - أعلنت كوين بيز برايم، وهي منصة وساطة مؤسسية رئيسية لأصول التشفير، في ٢٤ أكتوبر أنها دخلت في شراكة مع ميكرداو لتصبح قائمًا بالحفظ بقيمة ١,٦ مليار دولار لعملة USDC، والتي تعد ميكرداو أكبر مالك لها.

وقد صوّت مجتمع ميكرداو للموافقة على الوصاية، والتي ستسمح لمجتمعها بالحصول على مكافأة بنسبة ١,٥٪ على USDC أثناء الاحتفاظ بأموال مع وصي مؤسسي رائد.

The program described the following yield schedule for the USDC onboarded by @MakerDAO: • 1% APY on the first 100 million USDC. • 0.1% more APY on each 100 million USDC thereafter. • Rewards are not to exceed 1.5% APY. 3/— Maker (@MakerDAO) The program described the following yield schedule for the USDC onboarded by @MakerDAO:



• 1% APY on the first 100 million USDC.



• 0.1% more APY on each 100 million USDC thereafter.



• Rewards are not to exceed 1.5% APY.



3/ — Maker (@MakerDAO) October 24, 2022

ووفقًا لكوين بيز برايم، لن تعود هذه الخطوة بفوائد ملموسة على مجتمع ميكرداو فحسب، بل ستجسد أيضًا جهود المنصة لتنمية النظام البيئي للعملات المستقرة. عبّرت كوين بيز عن يقينها من أن العملات المستقرة ستلعب دورًا رئيسيًا في إنشاء نظام مالي مفتوح وأكثر كفاءة وأكثر إنصافًا يسد الفجوة بين عالم العملات المشفرة وعالم العملات الورقية.

حيث قالت جينيفر الصنهاجي، المسؤولة عن النمو وتطوير الأعمال في ميكرداو:

"تتيح الإيرادات الشهرية الإضافية الناتجة عن هذه الصفقة لشركة ميكر تعزيز مهمتها الشاملة لخلق مستقبل مالي عالمي غير قائم على الثقة مبني على قضبان لا مركزية."

تمتلك كوين بيز تاريخ طويل في دعم ميكرداو، بعد أن وفرت السيولة للبروتوكول وساعدتها في إدراجها الأولي لداي (DAI).

في ١٤ أكتوبر، أفاد كوينتيليغراف أن إيرادات ميكرداو تراجعت في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، بسبب انخفاض الطلب على القروض وقلة عمليات التصفية، بينما ظلت النفقات مرتفعة. وفي سلسلة من التغريدات، شارك Johnny_TVL، محلل مساري ومؤلف مشارك لتقرير "The State of Maker Q٣ ٢٠٢٢"، أن ميكرداو شهدت انخفاض إيراداتها إلى ما يزيد قليلًا عن ٤ ملايين دولار في الربع الثالث، بانخفاض ٨٦٪ عن الربع السابق.