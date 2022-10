مجتمع ميكرداو يصوّت للموافقة على حفظ ١,٦ مليار دولار في USDC لدى كوين بيز

تام شمس - الأربعاء 26 أكتوبر 2022 12:48 صباحاً - أعلنت كوين بيز برايم، وهي منصة وساطة مؤسسية رئيسية لأصول التشفير، في ٢٤ أكتوبر أنها دخلت في شراكة مع ميكرداو لتصبح قائمًا بالحفظ بقيمة ١,٦ مليار دولار لعملة USDC، والتي تعد ميكرداو أكبر مالك لها.

وقد صوّت مجتمع ميكرداو للموافقة على الوصاية، والتي ستسمح لمجتمعها بالحصول على مكافأة بنسبة ١,٥٪ على USDC أثناء الاحتفاظ بأموال مع وصي مؤسسي رائد.

The program described the following yield schedule for the USDC onboarded by @MakerDAO:

• 1% APY on the first 100 million USDC.

• 0.1% more APY on each 100 million USDC thereafter.

• Rewards are not to exceed 1.5% APY.

