ويسترن يونيون ربما تخطط لتوسيع عروضها الرقمية إلى ما هو أبعد من التحويلات

تام شمس - الأربعاء 26 أكتوبر 2022 12:48 صباحاً - ربما تستعد ويسترن يونيون لتقديم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، بناءً على طلبات العلامات التجارية التي قدمتها الشركة الأسبوع الماضي. وهذه هي الأخيرة من بين عدة محاولات قامت بها الشركة للدخول إلى عالم العملات المشفرة. وحتى الآن، حققت نجاحًا محدودًا.

حيث قدمت ويسترن يونيون ثلاث علامات تجارية في ١٨ أكتوبر. ووفقًا لمحامي العلامات التجارية مايك كوندوديس، فإن الأنشطة التي تغطيها الطلبات تشمل إدارة المحافظ؛ وتبادل الأصول الرقمية ومشتقات السلع؛ وإصدار التوكنات ذات القيمة وخدمات الوساطة والتأمين.

تعد ويسترن يونيون مزودًا رئيسيًا لخدمات التحويلات عبر الحدود، وقد أظهرت اهتمامها وعدم اليقين في العملات المشفرة في وقت مبكر. كما دخلت في شراكة مع ريبل لتسوية مدفوعات التحويلات في عام ٢٠١٥، لكن هذه الشراكة ظلت في مرحلة الاختبار بعد ثلاث سنوات وأعلنت ويسترن يونيون أنها لن تضيف تحويل العملات المشفرة إلى خدماتها في المستقبل المنظور.

ومع ذلك، واصلت ويسترن يونيون دراسة المحافظ الإلكترونية والتعامل معها. حيث دخلت في شراكة مع منصة بلوكتشين Coins.ph لتعزيز خدماتها في الفلبين بدعم تقني من Thunes.

وقد أصبح سوق التحويلات أكثر تنافسية. حيث استهدفت كوين بيز المكسيك، وهي ثاني أكبر سوق للتحويلات المالية في العالم، في فبراير بخدمة تتيح للمستخدمين إرسال دولارات أمريكية وسحب البيزو المكسيكي. كما دخلت العديد من الشركات الأخرى السوق المكسيكية هذا العام أيضًا، وهناك عدد من حلول الشمول المالي تقدم أيضًا بدائل لمقدمي التحويلات التقليديين.