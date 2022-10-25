شركة RockItCoin لأجهزة الصراف الآلي لبيتكوين تستحوذ على Tao Bitcoin

تام شمس - الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:43 مساءً - أعلنت شركة RockItCoin المشغلة لأجهزة الصراف الآلي لبيتكوين (BTC) عن استحواذها على Tao Bitcoin يوم ٢٥ أكتوبر. Tao Bitcoin هي مشغل إقليمي لأجهزة الصراف الآلي لديها ٥٦ آلة، تقع معظمها في جنوب الولايات المتحدة.

ووفقًا للشركة، كان الاستحواذ جزءًا من استراتيجية الشركة لإيجاد القيمة والتآزر بين اللاعبين الأصغر والإقليميين في مساحة أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين. ومع هذه الصفقة، وصل عدد الآلات التي تديرها RockItCoin إلى ما يقرب من ١٩٠٠ وحدة في ٤٤ ولاية من الولايات المتحدة.

تستعد صناعة أجهزة الصراف الآلي في بيتكوين للاندماج في عام ٢٠٢٣، وفقًا لرئيس RockItCoin، بن فيليبس، ومن المرجح أن تكتسب الشركة المزيد من اللاعبين في الأشهر المقبلة. حيث أوضح قائلًا:

"حيثما تتزايد التكاليف بالنسبة للعديد من اللاعبين الإقليميين، فإن شبكاتنا وعلاقاتنا وعملياتنا الحالية مهيأة لقابلية التوسع."

وقد توقع مايكل ديلساندرو، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة RockItCoin، عمليات استحواذ إضافية في الربع الأخير من عام ٢٠٢٢:

"نحن نبحث باستمرار عن طرق لتوسيع نطاق تواجدنا مع الاستمرار في خدمة عملائنا بمواقع فعلية ملائمة حيث يمكنهم شراء وبيع العملات المشفرة بأمان وكفاءة."

خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم تغيير العلامات التجارية لماكينات الصراف الآلي Tao Bitcoin السابقة لتصبح مواقع RockItCoin. تم تأسيس Tao Bitcoin في عام ٢٠١٦ من قبل جون تايلور وأندرو أرتربيرن، وقام بتحليل العديد من العروض للآلات لكنه قرر إغلاق الصفقة مع RockItCoin بعد النظر في "القيم التي تتوافق بشكل وثيق مع قيمنا الخاصة".

وصرح تايلور عن عملية الاستحواذ قائلًا: "نحن فخورون بالشركة التي بدأناها من الصفر لنوفر للمستهلكين وصولًا سهلًا إلى العملات المشفرة".

على مدى السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن ينمو سوق أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة العالمية بسرعة إلى سوق نصف مليار دولار. حيث يقدر تقرير نشر في يوليو من قبل Research and Markets معدل نمو سنوي مركب بنسبة ٥٩٪ للصناعة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٧. ويقدر حاليًا سوق أجهزة الصراف الآلي المشفرة بـ ٤٦,٤ مليون دولار ويتوقع أن ترتفع هذه القيمة إلى ٤٧٢ مليون دولار.