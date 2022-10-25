فايلكوين تُطلق حل ويب ٣ لتخزين البيانات لتعويضات الكربون

تام شمس - الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:43 مساءً - فايلكوين غرين، وهي مبادرة بروتوكول لابز المصممة لتقليل التأثير البيئي لفايلكوين (FIL) وجعلها مستدامة بشكل يمكن التحقق منه، قادت مبادرة لتشغيل تقنية ويب ٣ بطاقة نظيفة يمكن التحقق منها.

ووفقًا للإعلان، تم تعيين الشركة لمعالجة أوجه القصور في حلول تخزين الكربون التقليدية من خلال "الجمع بين وظيفة التتبع الحبيبية لبلوكتشين مع البنية التحتية لمشاركة المعلومات في ويب ٣."

أطلقت فايلكوين غرين CO2.Storage، وهو حل تخزين بيانات ويب ٣ يهدف إلى تمكين الشفافية لتعويضات الكربون والتعامل مع حلول التخزين التقليدية لجميع أنواع الأصول البيئية الرقمية، بما في ذلك أرصدة الطاقة المتجددة.

وكجزء من هذه المبادرة، قالت فايلكوين غرين إنها دخلت في شراكة مع العديد من الشركات المشاركة في تحويل تعويضات الكربون، مثل Toucan وThallo وRipple وHBAR Foundation وEnvision Blockchain وReturn Protocol وGainforest. سيمكن حل تخزين البيانات مزودي ائتمان الكربون من تحديد مخططات البيانات الخاصة بهم وتخزين هذه البيانات من خلال معالجة المحتوى على فايلكوين ونظام الملفات InterPlanetary، وبالتالي إنشاء نظام شفاف لأرصدة الكربون.

أصبحت انبعاثات الكربون وائتمانات الكربون موضوعًا بارزًا، حيث بدأت المنظمات والهيئات الإدارية التقليدية في النظر إلى تقنية بلوكتشين كمسار قابل للتطبيق للحد من انبعاثات الكربون.

وفي عام ٢٠٢١، اجتمع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئات الإدارية الأخرى في أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدراسة إمكانات بلوكتشين لمعالجة تغير المناخ.

في ١٠ أغسطس، أفاد كوينتيليغراف أن المنظمات في مجال العملات المشفرة تتطلع أيضًا إلى تحسين النظام البيئي من خلال التبرعات المتعقبة عبر بلوكتشين لمشاريع إزالة الكربون، وائتمانات الكربون الرمزية وشبكات بلوكتشين المحايدة الكربون.