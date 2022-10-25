كاش آب CashApp يضيف دعمًا لشبكة البرق المسرّعة

تام شمس - الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:43 مساءً - وفقًا لصفحة جديدة تمت إضافتها إلى قسم الدعم الخاص بها يوم ٢٥ أكتوبر، أضاف Cash App - وهو تطبيق لمعالجة الدفع عبر الهاتف المحمول تم إنشاؤه بواسطة Block Inc - دعمًا للمعاملات عبر شبكة البرق المسرَّعة. تسمح الميزة الجديدة لمستخدمي Cash App بإرسال واستلام بيتكوين (BTC) على بروتوكول الطبقة الثانية الأسرع والأكثر كفاءة. تعتبر شبكة البرق المسرّعة مثالية للمعاملات الصغيرة، مع أوقات معالجة شبه فورية، مقارنة بالدقائق إلى الساعات المطلوبة على بلوكتشين بيتكوين.

كان Cash App قد دعم بالفعل معاملات بيتكوين على شبكة البرق المسرَّعة بقدرة محدودة، حيث يقتصر المستخدمون على دفع الفواتير عبر مسح رموز QR Lightning. الآن، سيتم افتراضيًا تنفيذ جميع معاملات التطبيق النقدي التي تتضمن رموز QR من خلال شبكة البرق المسرّعة ما لم يُنص على خلاف ذلك. وهذه الميزة الجديدة لها حد معاملات يبلغ ٩٩٩ دولارًا أمريكيًا كل سبعة أيام وهي متاحة فقط لعملاء الولايات المتحدة، باستثناء المقيمين في ولاية نيويورك.

نفذ Cash App تداول BTC لأول مرة في عام ٢٠١٨ وسرعان ما أصبح يتمتع بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة. والمملكة المتحدة لمعاملات بيتكوين. في العام الماضي، جاء ٨١٪ من عائدات التطبيق البالغة ١٢,٣ مليار دولار من بيتكوين. ويمتلك التطبيق أكثر من ٤٤ مليون مستخدم نشط شهريًا.

كما يمكن للمستخدمين إيداع ١٠٠٠٠ دولار من بيتكوين كل سبعة أيام ويتم تزويدهم بنموذج ضريبي لأغراض المحاسبة داخل التطبيق. من الممكن أيضًا أن تستثمر تلقائيًا جزء أو كل الإيداع المباشر للفرد في بيتكوين باستخدام ميزة "Paid in Bitcoin" بدون رسوم. بخلاف ذلك، تبلغ رسوم المعاملات العادية عادة حوالي ٢٪.