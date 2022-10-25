منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: وجهة جذابة لتعدين العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 09:48 صباحاً - يعد تعدين العملات المشفرة جزءًا لا يتجزأ من تطوير اقتصاديات العملات المشفرة. ونظرًا لأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتح اقتصادها أمام الأنشطة المتعلقة بالرقمنة والعملات المشفرة، ومع مواجهة العالم لأزمة طاقة مستمرة، تسعى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن تصبح وجهة جذابة لتعدين العملات الرقمية.

في حين أن أكبر أسواق تعدين العملات الرقمية موجودة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكازاخستان وكندا، فإن أزمة الطاقة وسوق العملات المشفرة الهابطة يمكن أن تساعد دول مجلس التعاون الخليجي على أن تصبح مركزًا رائدًا لتعدين العملات الرقمية.

حيث يقول محمد المصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Permianchain، التي تدير مراكز بيانات تعدين بيتكوين في كندا باستخدام الطاقة المهدرة، "إن اعتماد وتنفيذ البنية التحتية لمركز بيانات بلوكتشين يمكن أن يدعم الاستقرار الرقمي والأمن المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن الناحية الافتراضية، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بفرصة جذب ما يقرب من ١,٠ تريليون دولار في النمو الاقتصادي من خلال إرساء الأساس لدعم الاقتصاد الرقمي".

ويؤكد المصري أن التحدي الرئيسي هو دعوة الجهات الرقابية المالية، وخاصة في المناطق الحرة المالية، إلى التوقف عن اتباع "نهج الإنفاذ" واتباع نهج "التنظيم أولًا".

الموارد غير المتجددة ستعزز التعدين

يذكر المصري أيضًا أنه نظرًا لأن دول مجلس التعاون الخليجي منطقة غنية بالنفط والغاز، فهناك وفرة من طاقة الغاز الطبيعي التي تُهدر كل يوم. والجدير بالذكر أن طاقة الغاز هذه تدعم تنفيذ وتشغيل محطات توليد الطاقة منخفضة التكلفة لجذب شركات تعدين بيتكوين من جميع أنحاء العالم لتأسيسها في المنطقة.

ووفقًا له، فإن هذا سيسمح للمنطقة بأن تصبح رائدة في توفير الكهرباء المولدة ميدانيًا "لدعم الاقتصاد الرقمي المستقبلي مع تقليل الانبعاثات وإزالة الكربون من قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي".

وقد أفاد البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستحوذ على ٤٠٪ من احتراق العالم، حيث تنتج إيران والعراق والجزائر ٧٥٪ من حرق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الوقت نفسه، فإن المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر ذات كثافة حرق منخفضة.

اعتماد تقنيات جديدة

يعتقد مناف علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Phoenix Group ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والذي يشارك في مبيعات ومشاريع معدات تعدين العملات المشفرة، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتحرك بسرعة نحو تبني العملات المشفرة وبلوكتشين.

حيث يقول علي: "يساعد الشرق الأوسط بسرعة في التنويع العالمي للسلطات القضائية الملائمة للعمل فيها". "وهذا ينطبق على البلدان التي يمكن أن تنشئ فيها شركات العملات المشفرة، سواء كانت بورصات عملات مشفرة أو عمليات تعدين."

كما يؤكد علي أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في معالجة ذلك من خلال التعرف على هذه الأنشطة التجارية الجديدة وإصدار التراخيص للمشاركين في سوق العملات المشفرة.

تبنى الرئيس التنفيذي لشركة Phoenix مزايا أخرى، بما في ذلك خلق فرص العمل، وتطوير صناعة الطاقة المتجددة الخضراء، وتوليد العملات المشفرة/الدولار الأمريكي للتداول داخل الاقتصاد المحلي مما يعزز بدوره النشاط الاقتصادي.

تزايد الاهتمام بالتعدين

أبدت شركات الاستثمار الإماراتية اهتمامًا أيضًا باستثمارات تعدين العملات المشفرة. حيث أشار نبيل المسكري، الرئيس التنفيذي لشركة Al Maskari Holding، في حلقة نقاشية خلال قمة Security Token Summit في يونيو ٢٠٢٢، إلى أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة في مجال تعدين العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة.

"سيكون لدينا استثمارات كبيرة في مجال تعدين العملات المشفرة لأن الإمارات العربية المتحدة منتج للطاقة منخفض التكلفة"، حسبما يؤكد المسكري. "نحن في الحزام الشمسي ولدينا طاقة نووية بمفاعلين نشطين. ويمكننا على هذا النحو تعدين عملة بيتكوين الخضراء أو غيرها من التوكنات التي تظهر".

خلال أسبوع Binance ٢٠٢٢، ادعى خليفة الجزيري، الشحي، مستشار مشاريع قطاع تنظيم الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، أن هيئة مركز دبي التجاري العالمي (DWTCA) ستشرع قطاع تعدين العملات الرقمية. وصرح قائلًا: "نحن نضع المبادئ التوجيهية والقواعد اللازمة لتنظيم تعدين العملات المشفرة في إطار عمل العملات المشفرة هذا".

وفي الوقت نفسه، أكد بيير ساماتيس، الرئيس العالمي للاقتصاد والطاقة للعملات المشفرة، أن تعدين بيتكوين في المنطقة ينمو.

حيث يقول ساماتيس: "نظرًا لوجود فرق كبير بين منحنى الحمل الصيفي ومنحنى الحمل الشتوي، فإن تعدين بيتكوين يساعد في دعم استثمارات الطاقة المتجددة لزيادة استخدام الأصول من خلال استخدامها أثناء فترات التعطل في تعدين بيتكوين". وهو يقول أن هذا يساعد على تحقيق التوازن في نظام الطاقة.

كما يؤكد ساماتيس أيضًا أن تعدين بيتكوين يُنظر إليه على أنه أصل استراتيجي، وحجر زاوية لبناء اقتصاد العملات المشفرة في المنطقة.