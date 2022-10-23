كيف قام سي زي ببناء باينانس وأصبح أغنى شخص في مجال العملات المشفرة

تام شمس - الأحد 23 أكتوبر 2022 11:49 مساءً - تشانغ بينغ "سي زي" زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة العالمية باينانس، هو واحد من أكثر الشخصيات تأثيرًا اليوم في مجال العملات المشفرة، لكن قصته حقيقية من الفقر إلى الثراء.

وُلِد سي زي في قرية في جيانغسو، شنغهاي، وهاجرت عائلته إلى فانكوفر، كندا، في الثمانينيات عندما كان في الثانية عشرة من القرن الماضي. وقد درس هندسة علوم الكمبيوتر في الكلية وأمضى السنوات القليلة التالية في بناء أنظمة تجارية للبورصات الرائجة مثل بورصة طوكيو وبلومبرغ تريدبوك.

ترك سي زي وظيفته المربحة في عام ٢٠٠٥ لبدء مشروعه الخاص وعاد إلى شنغهاي. وفي عام ٢٠١٣، بعد ثماني سنوات من بناء شركته، صادف سي زي أخيرًا بيتكوين (BTC) - والتي غيرت كل شيء بالنسبة له.

أثر خطأ بيتكوين على سي زي بشدة، وقد دخل بكل شيء في مجال العملة الرقمية الوليدة في عام ٢٠١٤، حيث باع منزله واشترى بيتكوين بمتوسط ​​سعر ٦٠٠ دولار لكل عملة. انخفض سعر بيتكوين بعد فترة وجيزة وانخفض إلى ٢٠٠ دولار، لكن إيمان سي زي بالتكنولوجيا ساعده على اجتياز السوق الهابطة. وبعد عامين، قفز السعر مرة أخرى.

بدأ سي زي مشروع العملات المشفرة الخاص به بعد ما يقرب من أربع سنوات من اكتشاف بيتكوين، حيث أطلق باينانس في يوليو ٢٠١٧ في ذروة عصر الطرح الأولي للعملات المشفرة. وبعد خمس سنوات، أصبحت باينانس واحدة من بورصات العملات المشفرة العالمية الرائدة من حيث حجم التداول اليومي.

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