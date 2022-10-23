كازاخستان من بين أفضل ٣ وجهات لتعدين بيتكوين بعد الولايات المتحدة والصين

تام شمس - الأحد 23 أكتوبر 2022 11:49 مساءً - لأكثر من عام، حافظت كازاخستان، وهي دولة آسيا الوسطى الغنية بالنفط، على مكانتها كثالث أكبر مساهم في تعدين بيتكوين (BTC) بعد تجاوز روسيا في فبراير ٢٠٢١.

واعتبارًا من يناير ٢٠٢٢، ساهمت كازاخستان في ١٣,٢٢٪ من إجمالي معدل هاش بيتكوين، وتم وضعها مباشرة بعد القادة التاريخيين للولايات المتحدة (٣٧,٨٤ ٪) والصين (٢١,١١٪)، كما هو موضح أدناه.

وعلى طول الجداول الزمنية المماثلة، قدرت بيانات مركز كامبريدج للتمويل البديل أن مساهمة معدل الهاش المطلق لكازاخستان (المتوسط ​​الشهري) كانت ٢٤,٨ إكساهاش في الثانية (Eh/s). وفي الوقت نفسه، ساهمت الولايات المتحدة والصين بـ ٧١ إكساهاش في الثانية و٣٩,٦ إكساهاش في الثانية على التوالي.

وقد سلطت الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، التي يشترك في تمويلها الاتحاد الأوروبي، الضوء على اعتماد كازاخستان الكبير على الطاقة غير المتجددة، مثل النفط (أكثر من ٥٠٪) والفحم (٢٨٪) والغاز الطبيعي (١٧٪) حتى ٢٠٢٠. وكشفت الدراسة أن:

"معظم الفحم يُستخدم لتوليد الكهرباء والحرارة، بينما يستخدم المستهلكون النهائيون معظم النفط، لا سيما في النقل البري".

ومع ذلك، فإن البلدان الثلاثة الأولى التي تساهم في معدل هاش بيتكوين تستمر في التهام حصة اللاعبين الآخرين، مثل ماليزيا وألمانيا وإيران. كانت كازاخستان من بين أوائل من رحبوا بالقائمين بالتعدين الصينيين النازحين عندما فرضت الحكومة الصينية حظرًا شاملًا على تعدين وتداول بيتكوين والعملات المشفرة.

وقد استأنفت الصين عمليات التعدين في سبتمبر ٢٠٢٢، لكن حظر التعدين المؤقت جرد البلاد من مكانتها كأكبر مركز لتعدين بيتكوين، مما جعل الولايات المتحدة في القمة منذ ذلك الحين.