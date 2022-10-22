غافين وود، المؤسس المشارك لشركة بولكادوت، يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة باريتي

تام شمس - السبت 22 أكتوبر 2022 02:41 صباحاً - يتنحى غافين وود، المؤسس المشارك لشركة بولكادوت، عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة باريتي تكنولوجيز لبنية بلوكتشين التحتية. باريتي هي شركة التطوير التي تقف وراء نظام بولكادوت البيئي.

ففي بيان صدر يوم ٢١ أكتوبر، شارك وود أنه لم يرغب أبدًا في منصب الرئيس التنفيذي. وعلى الرغم من أنه يمكن أن يعمل نيابة عنه لفترة مؤقتة، إلا أنه لم يكن موقفًا يرى نفسه يجد فيه "السعادة الأبدية".

حيث شارك وود: "أي شخص عمل معي يعرف أين يكمن قلبي. فأنا مفكر ومبرمج ومصمم ومهندس. مثل العديد من هؤلاء الأشخاص، أعمل بدون تزامن بشكل أفضل". وأضاف قائلًا:

"يجب أن يكون الرئيس التنفيذي الجيد متاحًا للآخرين على أساس مستمر بشكل أكبر. ويجب أن يتمتع بتمثيل الشركة، داخليًا وخارجيًا. وهو بحاجة إلى ألا ينزعج من أخذ أجزاء كبيرة من وقته في الاجتماعات والمكالمات مع عدد كبير من الصناديق متعددة الألوان في تقويمهم".

كما أعلن وود في بيانه أن المؤسس المشارك لشركة باريتي، بيورن واغنر، سيحل محله كرئيس تنفيذي جديد. وشارك وود أيضًا أنه سيظل المساهم الأكبر في الشركة وسيحصل على لقب كبير المهندسين.

في دوره الجديد، قال وود إنه سيساهم في جعل "بولكادوت وويب ٣ أكثر ملاءمة لشرائح كبيرة من السكان." وسيبدأ هذه المبادرة من خلال مساعدة المجتمع في تصميم وبناء العديد من الأساسيات الاجتماعية المتكاملة في السلسلة والتي يعتقد أنها ضرورية لمنصة ويب ٣ حقيقية.