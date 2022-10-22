هونغ كونغ تكشف عن مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي للأفراد يحتوي على عملة مستقرة مدعومة منها

تام شمس - السبت 22 أكتوبر 2022 02:41 صباحاً - قدمت سلطة النقد في هونغ كونغ نموذجها الأولي للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) للأفراد Aurum يوم ٢١ أكتوبر. النظام، الذي تم تطويره بالاشتراك مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية (BIS)، له هيكل فريد يعكس تعقيدات النظام الحالي لإصدار الأموال في هونغ كونغ.

يتكون Aurum من نظام بين البنوك للشركات ومحفظة إلكترونية للأفراد. ويتم إنشاء المحفظة الإلكترونية في بنك محلي ولها واجهة هاتف ذكي. يمنع نظام المدققين الإفراط في إصدار البنك والاسترداد المزدوج للمستخدمين.

يتم استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي للأفراد مع الوسيط في المحافظ الإلكترونية، ويتم استخدام العملات المستقرة المدعومة من العملة الرقمية للبنك المركزي في نظام ما بين البنوك. العملات المستقرة غير العادية المدعومة من العملة الرقمية للبنك المركزي تعكس رقميًا نظام العملات الحالي في هونغ كونغ، حيث يتم إصدار الأوراق النقدية من قبل ثلاث مؤسسات مالية ومدعومة من قبل البنك المركزي. تعتبر العملة الرقمية للبنك المركزي التزامًا مباشرًا للبنك المركزي، في حين أن العملات المستقرة هي التزامات البنك المُصدر، مع وجود أصول داعمة يحتفظ بها البنك المركزي. حيث ذكر المؤلفون:

"إن إحياء العملات المستقرة المدعومة من العملة الرقمية للبنك المركزي لم يتم من قبل، وبالتالي شعرنا أن القيام بذلك قد يكمل المجموعة المتزايدة من الأبحاث حول العملات المستقرة في القطاع الخاص. في الواقع، ما يميز Aurum عن العملات المستقرة في القطاع الخاص هو تسوية أرصدة Aurum المستقرة مقابل أرصدة التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي (RTGS) للبنك المُصدر مع البنك المركزي".

وقد أوضح المصمم أن المستوى العالي من الفصل بين سجلات المؤسات والأفراد يمنح النظام مستوى عالٍ من المرونة الإلكترونية.

يتم تنفيذ معاملات الأفراد بأسماء مستعارة. ويمكن فقط للوسيط الذي يؤدي وظائف اعرف عميلك رؤية هوية المستخدمين. تُستخدم سجلات مخرجات المعاملات غير المنفقة لتتبع ملكية العملة الرقمية بشكل مجهول من خلال معاملات متعددة كإجراء أمان في حالة الإفلاس التجاري.