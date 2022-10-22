وسيط الفوركس في نيويورك "أواندا" تطلق خدمات تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة

تام شمس - السبت 22 أكتوبر 2022 12:48 صباحاً - أطلقت خدمات التداول متعددة الأصول "أواندا" ومقرها نيويورك خدمة تداول جديدة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. وقد تم تصميم هذه الإضافة الأخيرة، التي تم تطويرها بالشراكة مع شركة باكسوس ترست كومباني، التي توفر البنية التحتية لتقنية بلوكتشين المنظمة، لمنح المستثمرين وصولًا سهلًا إلى العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع محافظ الفوركس الحالية في بيئة آمنة.

حيث قال الوسيط إن التعاون سيمكن المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة من التداول الفوري للعملات المشفرة في بورصة itBit التابعة لشركة باكسوس من خلال منصة أواندا المحمولة. وسيتمكن المستثمرون من فتح حسابات تداول وتمويلها، بالإضافة إلى الوصول إلى العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH). ووفقًا لأواندا، سيستفيد المستخدمون من سجل الشركة الطويل في أسواق العملات الأجنبية والمشتقات.

باكسوس شريك أواندا هو مزود بنية تحتية منظم للبلوكتشين يستخدم التكنولوجيا لترميز الأصول وتداولها وتسويتها. وتقوم باكسوس ببناء حلول بلوكتشين للمؤسسات لشركات مثل PayPal وInteractive Brokers وMeta وMastercard وMercadoLibre وNubank وBank of America وCredit Suisse وSociete Generale.

حيث قال جافين بامبوري، الرئيس التنفيذي لشركة أواندا، إن الشراكة مع باكسوس تمنح شركته شريكًا منظمًا لتنمية عروض العملات المشفرة الخاصة بها.

وقالت جيسيكا بيستيد، المديرة التنفيذية في أواندا، إن قرار تقديم خدمات تداول العملات المشفرة كان "استجابة لاحتياجات المتداولين النشطين"، وهي إشارة إلى أن المزيد من المشاركين في السوق كانوا يتطلعون إلى التعرف على الأصول الرقمية.