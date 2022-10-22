سيلسيوس نتورك تتخلف عن سداد المدفوعات إلى كور ساينتيفيك، مما يتسبب في اضطرابات مالية

تام شمس - السبت 22 أكتوبر 2022 12:48 صباحاً - اكتسبت الرحلة القانونية لشركة إقراض العملات المشفرة سيلسيوس نتورك فصلًا آخر حيث اتهمت شركة كور ساينتيفيك، وهي شركة تعدين بيتكوين (BTC)، الشركة برفض دفع فواتيرها منذ تقديم طلب إفلاس بموجب الفصل ١١، وفقًا لأوراق المحكمة المقدمة يوم ١٩ أكتوبر.

تدعي كور ساينتيفيك، وهي واحدة من أكبر شركات العملات المشفرة المتداولة علنًا، أن التخلف عن السداد يهدد استقرارها المالي، الذي تضرر بالفعل بسبب شتاء العملات المشفرة وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتزعم شركة سيلسيوس، في ملفات المحكمة، أن كور ساينتيفيك أخرت نشر منصة التعدين وزودتها بطاقة أقل مما هو مطلوب بموجب عقدها. وبحسب ما ورد، تسعى سيلسيوس للحصول على أمر من المحكمة يتهم شركة كور بالازدراء ويأمرها بالوفاء بالتزاماتها. وفي الوقت نفسه، طلبت كور من المحكمة إلزام سيلسيوس بدفع الفواتير المتأخرة أو السماح لها بإنهاء العقد.

ووفقًا لأوراق محكمة الإفلاس المقدمة من كور ساينتيفيك:

"تحتاج سيلسيوس إما إلى الالتزام بالعقد، أو يجب على كور وسيلسيوس إنهاء علاقتهما قبل أن تتسبب سيلسيوس في دخول شريك تجاري آخر في إجراءات الإفلاس."

ووفقًا للوثيقة المقدمة، تدين سيلسيوس بـ ٥٩٨٧٤٣,٢٠ دولارًا أساسيًا لرسوم PPT بعد الالتماس المتعلق بفاتورة أغسطس ٢٠٢٢، بالإضافة إلى ١٥٠٥٩٤٠,٠٨ دولارًا آخر لرسوم PPT بعد الالتماس المتعلق بفاتورة سبتمبر ٢٠٢٢، مما أسفر عن إجمالي ٢١٠٤٦٨٣,٢٨ دولارًا. وقالت الشركة إن "كور لا تزال تخسر ما يقرب من ٥٣٠٠٠ دولار في اليوم لتغطية زيادة رسوم الكهرباء بعد المنافسة التي ترفض سيلسيوس دفعها".