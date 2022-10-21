سام بانكمان فرايد: FTX ستقوم بتصفية الأصول التي تعتقد أنها أوراق مالية من قوائم الولايات المتحدة إلى أن يتم التسجيل

تام شمس - الجمعة 21 أكتوبر 2022 12:48 صباحاً - حيث كتب سام بانكمان فرايد (SBF) مجموعة من المعايير المقترحة لصناعة العملات الرقمية "أثناء انتظار الأنظمة التنظيمية الفيدرالية الكاملة"، والتي تم نشرها على مدونة FTX Policy يوم ١٩ أكتوبر. يغطي المنشور العديد من الأسئلة التي تواجه الجهات التنظيمية والمشغلين، مع إشارة محددة إلى الولايات المتحدة في بعض النقاط. وعلى وجه الخصوص، حدد سام بانكمان فرايد خطة لمعاملة الأصول في الولايات المتحدة فيما يتعلق بوضعها كأوراق مالية أو سلع. حيث كتب سام بانكمان فرايد أن FTX ستنفذ خطته.

وأنه في الولايات المتحدة، سيقوم الفريق القانوني لشركة FTX بتحليل الأصول باستخدام اختبار Howey والسوابق القضائية والإرشادات لتحديد إذا ما كان الأصل عبارة عن ورقة مالية أو سلعة. سيتم تصنيف الأصول غير الأوراق المالية على أنها سلع بشكل افتراضي. علاوة على ذلك:

"إذا وجدنا أن أحد الأصول يحتمل أن يكون ورقة مالية، فلن ندرجه في الولايات المتحدة ما لم/ حتى تكون هناك عملية لتسجيله بشكل صحيح."

بالإضافة إلى ذلك، دعم سام بانكمان فرايد ترميز الأسهم في سوق التمويل التقليدي على أسس عملية. كما كرس مساحة كبيرة للحاجة إلى حماية العملاء ودافع عن تأهيل المستثمر القائم على المعرفة، بدلًا من نظام التأهيل القائم على الدخل/الأصول المعمول به الآن.

ومع ذلك، فإن استبعاد الأصول التي تعتبر البورصة أنها أوراق مالية لا يضمن السلام مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، حسبما اكتشفت كوين بيز. فعندما تعرضت هذه البورصة للتدقيق من قبل تطبيق القانون بسبب التداول الداخلي المزعوم، أضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات انتهاكات تداول الأوراق المالية إلى التهم الموجهة إلى المتهمين.