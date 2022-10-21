٧٧,١٪ من السلفادوريين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة ينبغي أن "تتوقف عن إنفاق المال العام" على بيتكوين

تام شمس - الجمعة 21 أكتوبر 2022 12:48 صباحاً - في دراسة حديثة نشرتها جامعة José Simeón Cañas لأمريكا الوسطى في السلفادور، قال ٧٧,١٪ من المستجيبين أنهم يريدون من الحكومة السلفادورية التوقف عن "إنفاق المال العام على بيتكوين".

علاوة على ذلك، قال ٢٤,٤٪ فقط من المستجيبين أنهم استخدموا بيتكوين (BTC) كوسيلة للدفع منذ أن اعترفت حكومة الدولة بها كعملة قانونية العام الماضي.

وقد استطلعت الدراسة، التي أجرتها جامعة أمريكا الوسطى المملوكة للقطاع الخاص ولكنها غير هادفة للربح، آراء سكان السلفادور المحليين فيما يتعلق بآرائهم بشأن المرسوم التشريعي رقم ٥٧، الذي اعترف بعملة بيتكوين كعملة قانونية في السلفادور يوم ٧ سبتمبر ٢٠٢١. تم جمع ما مجموعه ١٢٦٩ مقابلة صالحة خلال سبتمبر ٢٠٢٢ بهامش خطأ يبلغ ٢,٧٥٪ على فاصل ثقة ٩٥٪.

على الرغم من عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين اعتماد بيتكوين والوضع الاقتصادي للبلد، قال ٩٥٪ من المشاركين في الاستطلاع إن حياتهم "بقيت على حالها" أو "ساءت" منذ أن أصبحت عملة بيتكوين عملة قانونية. يشتهر رئيس الدولة، نجيب بوكيلي، بحملته لبيتكوين التي سعت إلى جذب السياحة والاستثمار الأجنبي. وفي العام الماضي، اقترح بوكيلي تأسيس "مدينة بيتكوين" حيث يتم تحديد معدلات الضرائب الاسمية عند ٠٪، مع تمويل البناء من قبل سندات "فولكانو بوند" لبيتكوين بقيمة ١ مليار دولار.

يُعرف السياسي وشخصية بلوكتشين أيضًا بالإعلان عن عمليات الشراء المتكررة لبيتكوين من خلال الميزانية الوطنية للبلاد. حيث أنفقت الحكومة السلفادورية أكثر من ١٠٧ ملايين دولار على شراء بيتكوين حتى الآن، وفقًا لمتتبع محفظة نايب بوكيلي. ومع ذلك، على الرغم من متوسط ​​التكلفة بالدولار، تبلغ قيمة الاستثمارات حاليًا ٤٥,٧ مليون دولار فقط بعد السوق الهابطة لهذا العام. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن متتبع المحفظة يتتبع الإعلانات العامة فقط وأن الأرباح والخسائر المبلغ عنها قد لا تكون دقيقة تمامًا دون الوصول إلى سجلات التداول الكاملة للحكومة.